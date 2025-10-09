Ramiro Meneses revela uno de los momentos más difíciles de su vida: “No estaría aquí”

Ramiro Meneses es un actor y productor con una extensa trayectoria en la televisión colombiana, tanto es así que se convirtió en un referente del entretenimiento del país, quien también comparte su vida personal en sus redes sociales. Sin embargo, en una reciente entrevista abrió su corazón sobre un tema personal.

En el pódcast Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba, Ramiro Meneses compartió algunos de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida personal, a partir de una emotiva reflexión sobre los distintos personajes que ha interpretado a lo largo de los años.

“Me doy cuenta de que de mí no hay nada, sobre todo, cuando me desmaquillo”, dijo, pues en un punto de su carrera, Ramiro logró que lo dejarán de contactar para solo hacer personajes de “ladrón” y empezó a interpretar otros papeles, pero no se encuentra a él mismo.

¿Qué otros problemas reveló Ramiro Meneses en su entrevista?

Sumado a esto, Ramiro Meneses comentó que entró a una crisis profunda debido a la actuación. “Viví para la actuación y entré en un momento de crisis absoluta porque yo decía: ‘¿Y el mío?, ¿y mi personaje?’, explicó el actor. Además de que confirmó que ya consumía estupefacientes en esos momentos.

Al punto que afirmó que se volvió totalmente dependiente a estos y confesó que nunca llegó a pensar que este problema lo iba a vencer. De igual forma, reveló que no encontró ninguna salida, dado que al momento de tener una sobredosis, siempre salía bien, pero en una ocasión, su cuerpo no soportó.

“Cuando me tengo que levantar de ahí y me di cuenta de que quede mal, muerto, ahí yo dije: ‘No hay puertas’”, comentó Meneses, quien reconoció que no podía salir de la clínica porque allí se sintió seguro, al punto que inició su tratamiento, solo con apoyo psicológico para salir de este problema.

La situación de Ramiro Meneses creció hasta que llegó a tener ataques de pánico, por lo cual, tomó la decisión de aprender a nadar para huir de la locura, y tras esto reveló que este es uno de los motivos por los cuales nunca llegó a Hollywood.

Finalmente, el actor mencionó que: “Esa levantada me sirvió para aprender a vivir de verdad”, además recalcó que dicha experiencia le ayudó a sentir el placer en todo y disfrutar cada experiencia, en especial cuando despierta y tiene la posibilidad de respirar profundo, dado que es consciente de las cosas a su alrededor.

