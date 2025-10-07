Reconocido actor de 'Vecinos’ se entera de inesperada noticia sobre su vida

Una de las novelas más conocidas fue ‘Vecinos’, una comedia colombiana que gira alrededor de Oscar Leal, un taxista que se vuelve en vecino de Jessica Morales. Dicha convivencia presentó a varios personajes, entre los que se destacaba Gervasio Rodríguez, interpretado por Alberto Saavedra.

Sin embargo, en las últimas horas, durante el programa Día a Día de Caracol Televisión, el actor Alberto Saavedra compartió una dura confesión que marcó su vida, reveló que sus padres en realidad no lo eran, dicha confesión fue realizada cuando él tenía 25 años de edad.

En un punto de la entrevista, le preguntaron sobre el apoyó que tenía de sus padres en su carrera actoral, donde confesó que estos eran muy distantes. Sin embargo, entendió todo cuando le revelaron que él fue adoptado.

“Vine a saber quién era mi papá cuando él murió. Lo consideraba un amigo. Es una historia que viene a descubrir con el tiempo; la persona que me crió realmente, que imaginaba era mi mamá, resultó que no era mi mamá. El que jamás me pasó por la mente que fuera mi papá, pues él era sí mi papá”, comentó el actor.

¿Qué más dijo Alberto Saavedra acerca de su confesión sobre ser adoptado?

Alberto Saavedra comentó que si le parecía raro que el hombre, quien fue identificado como Augusto, tuviera ciertas actitudes especiales con él. Pero, jamás llegó a pensar que tenía un vínculo sanguíneo con este señor.

“Una vez él murió, una hermana de él me llama a un apartamentico en el que yo vivía en el Santa Fe de Bogotá y me dice simplemente: ‘Supe que tenemos que compartir el dolor. Augusto era tú papá’. Eso fue en 1970, ya tenía 25 años”, agregó. Sin embargo, pese a eso, no le interesó indagar más sobre el tema.

Tanto es así, que él reconoció que desconoce quién es su madre biológica, dado que su mamá adoptiva murió en los años 90 y nunca le reveló la edad. Pese a eso, Alberto Saavedra explicó que solo tiene gratitud ante estas personas, por todo lo que vivió con ellos.

Recordemos que Alberto Saavedra además de su papel en ‘Vecinos’, también tuvo participaciones en producciones como ‘Pobre Pablo’, ‘Verano en Venecia’, ‘La Suegra’, ‘Francisco el matemático’, entre otras, donde se destacó por su carisma en la pantalla chica.

