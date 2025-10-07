Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
VICIO DE PABLO ESCOBAR
DESAPARICIÓN DE DJ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido actor de 'Vecinos’ se entera de inesperada noticia sobre su vida

Reconocido actor de 'Vecinos’ se entera de inesperada noticia sobre su vida

El actor compartió en una entrevista una situación particular de su infancia, en la que un hombre fue muy especial para él. Luego explicó cuál fue su vínculo con ese señor.

Reconocido actor de Vecinos’ se entera de inesperada noticia sobre su vida
Reconocido actor de Vecinos’ se entera de inesperada noticia sobre su vida, imagen de referencia
Foto: pantallazo tomado de Caracol Televisión
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de oct, 2025