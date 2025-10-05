Video: policía quedó confundido al mediar discusión entre personas sordomudas

Un hecho insólito se tomó las redes sociales y no tardó en convertirse en tema de conversación nacional. Se trata de la curiosa situación que vivió un policía al ser llamado para mediar en una discusión entre dos personas sordomudas. Lo que parecía una intervención rutinaria se convirtió en un episodio de confusión, risas y miles de reacciones en internet.

Todo comenzó cuando los ciudadanos alertaron sobre un altercado entre dos personas que se comunicaban únicamente con señas. Al llegar al lugar, el uniformado intentó cumplir con su labor: escuchar las versiones de cada uno para entender el motivo de la disputa. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no podía comprender lo que decían, lo que complicó aún más su trabajo.

Puedes leer: Así operan presuntas sordomudas para llevarse un celular de un negocio en Bogotá



Los testigos que presenciaban la escena comenzaron a grabar, y las imágenes muestran al policía moviendo la cabeza de un lado a otro, tratando de seguir la conversación entre los implicados. En medio de la tensión, la confusión se hizo evidente: el agente no sabía a quién darle la razón ni cómo intervenir para calmar la situación.



El momento más comentado del video llegó cuando, visiblemente desesperado y sin encontrar una salida clara, el uniformado soltó un expresivo “¡Ay hombe!”, reflejando el desconcierto que estaba viviendo. Esa frase fue suficiente para que los internautas se volcaran a las redes con una avalancha de memes y bromas.

Puedes leer: Video: hombre muere en motel en encuentro con mujer muda que explicó lo ocurrido

En cuestión de horas, el video alcanzó miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Algunos usuarios destacaron lo absurdo del momento, señalando que el policía terminó siendo el verdadero “perjudicado” en medio del altercado. Otros, en tono jocoso, afirmaron que lo único que faltaba era que alguien llamara a un intérprete para que el agente pudiera cumplir con su tarea.

Publicidad

La escena, además de desatar carcajadas, se convirtió en tendencia con frases como “el policía no supo a quién darle la razón” o “ni con todo el entrenamiento se estaba preparado para esto”. Memes con la expresión del uniformado circularon en Facebook, Instagram y TikTok, reforzando la viralidad del caso.