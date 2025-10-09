Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
PREMONITORIO GRABRIEL CANO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alci Acosta revela escalofriante detalle por el cual no se retira; ¿plata de por medio?

Alci Acosta revela escalofriante detalle por el cual no se retira; ¿plata de por medio?

El cantante de boleros Alci Acosta reveló el motivo por el cual todavía sigue en los escenarios, pese a la edad que tiene.

Alci Acosta revela escalofriante detalle por el cual no se retira; ¿plata de por medio?
Alci Acosta cantante colombiano, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @alciacostac
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de oct, 2025