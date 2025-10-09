Alci Acosta revela escalofriante detalle por el cual no se retira; ¿plata de por medio?

Alci Acosta es un reconocido cantante de boleros y otros géneros, quien logró cautivar por sus letras, y poseer un estilo de voz característico por su entonación. Desde hace algunos años, el intérprete comenzó un largo camino para lograr su jubilación y disfrutar de su retiro tras cumplir 86 años.

Sin embargo, Alci Acosta no se puede retirar debido a diferentes inconvenientes que tiene, pero los cuales no tienen que ver con su entorno personal. Tanto es así que a su edad sigue realizando conciertos y presentaciones, pese a que en el último tiempo desea poder descansar a tiempo completo con su familia.

Por lo cual, en una reciente entrevista con ‘La Red’, explicó sobre su estado actual de salud y cómo se siente hoy en día. Además compartió los motivos por los cuales tiene que seguir cantando, pese a que su cuerpo ya le están pidiendo algo más tranquilo para pasar sus últimos años junto a sus familiares.

¿Por qué todavía no se retira Alci Acosta?

Alci Acosta reconocido por sus canciones ‘La copa rota’, ‘El último beso’ y muchas otras, explicó que su mayor deseo en estos momentos es poderse despedir de los escenarios y disfrutar de su vejez. Sin embargo, esto no es posible debido a que los primeros contratos no le dieron ingresos suficientes para jubilarse.

Por esta situación, tuvo que optar por hacer presentaciones y algunos espectáculos, además de regrabar canciones y tratar de obtener dinero por reproducciones. Esto con el fin de poder alguna reserva económica.

“Ya quiero retirarme de esas cuestiones, de los trasnochos, los viajes y estar más con mi familia. Estamos llegando a una edad bastante madura y por lógica necesitamos un descanso. Tener una vejez calmadita y pasarla feliz al lado de toda mi familia”, expresó en su entrevista.

Por otro lado, Alci Acosta mostró en la entrevista las nuevas adecuaciones y remodelaciones que hubo en su casa, después del incendio de abril del mes pasado. Tanto así que la reestructuración fue Antonio Acosta, al punto que mostró que se realizó una inversión de 120 millones de pesos, para incluir un ascensor en la vivienda y apoyar la movilidad del músico.

