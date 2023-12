Alci Acosta reaparece con nostálgico mensaje: "Ya no soy joven. Me da tristeza"

El legendario cantante y compositor colombiano Alci Acosta, reapareció luego de un tiempo de ausencias en escenarios y en la vida pública debido a quebrantos de salud.

El artista, famoso por icónicos boleros como 'La copa rota', 'No renunciaré', 'Traicionera' entre otras, reapareció en una entrevista en la que dio a conocer su estado de salud y además se sinceró sobre lo que siente al verse con menos vitalidad que hace unos años.

Fue en un diálogo con el programa La Red, de Caracol Tv, que el cantante abrió su corazón y además dejó un conmovedor mensaje sobre la vida y su anhelo de regresar a los escenarios.

Pues Alci Acosta despertó preocupación en sus miles de seguidores debido a problemas de movilidad que se han acentuado en la última década y que hace poco lo obligaron a someterse a una intervención quirúrgica para abordar una estenosis severa en la zona lumbar, la cual afectó su capacidad para caminar.

Durante una entrevista el maestro compartió detalles sobre la cirugía: "Siempre he tenido problemas con las piernas, me he defendido con un bastón, pero llegó el momento en que no era suficiente, y el problema iba cogiendo mayor intensidad", explicó.

La cirugía, realizada el 17 de octubre, buscaba resolver la obstrucción que afectaba los nervios que se extienden desde la columna hacia las piernas. Sin embargo, a pesar de que han pasado seis semanas desde la intervención, Acosta no percibe mejoras significativas.

"Le comenté al doctor que no veía la mejoría todavía, y me dijo que tenía que tener paciencia, que era una cirugía bastante complicada. Ya no soy un muchacho, hace poquito cumplí 85 años, entonces la recuperación es más lenta", dijo el artista.

Agregó con nostalgia que "me da mucha tristeza salir al escenario así como un viejito de ciento y pico de años, pero ojalá Dios me permita ir a terapia, recuperarme de mis piernas".

Por último, el músico expresó que no tiene en mente retirarse este año, por el contrario, tiene toda su esperanza puesta en su recuperación para poder salir a escenarios durante uno o dos años más "y ahí sí nos despedimos con agradecimiento con el público que tanto me ha seguido".

