VIDEO: revelan escalofriante mensaje de John Poulos a mamá de Valentina Trespalacios

El macabro caso del asesinato de Valentina Trespalacios , la joven DJ cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en Bogotá el 22 de enero de 2023, tomó un giro aún más escalofriante con el testimonio de Laura Hidalgo, la madre de la víctima, quien rindió versión este lunes 4 de diciembre en medio del juicio contra John Poulos, señalado como el presunto feminicida.

En una jornada judicial cargada de emotividad, Hidalgo describió a Poulos como un "hombre cruel" y "despiadado", relatando que aunque al principio aparentaba ser tranquilo y religioso, con el tiempo, su comportamiento se volvió obsesivo y celoso, llegando al extremo de intentar controlar cada aspecto de la vida de Valentina, según el desgarrador relato de la madre.

"John Poulos sabía que ella se había hecho una cirugía y que estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión; él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él", expresó Hidalgo durante la audiencia.

Uno de los momentos más perturbadores fue revelado cuando la madre compartió las insólitas palabras que Poulos le dirigió a ella misma. "Él me dijo: no tengas miedo de mí, que yo tengo buenas intenciones con tu hija", declaró Hidalgo ante el tribunal.

Publicidad

El fragmento del video que muestra este escalofriante intercambio fue compartido en redes sociales, donde genera diversas reacciones entre internautas que dividen opiniones y se atreven a seguir juzgando y revictimizando a la joven fallecida, mientras que otros tantos se solidarizan con la tragedia y el dolor de la mamá de Valentina Trespalacios.

Cabe recordar que el asesinato de Valentina Trespalacios conmovió a toda Colombia por la brutalidad de los hechos y la posterior revelación de videos que involucraron a Poulos en el traslado del cuerpo de la joven en maletas desde el lugar del crimen hasta un contenedor de basura en Bogotá. El juicio continúa arrojando detalles impactantes que mantienen a la sociedad en vilo.