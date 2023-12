Reclasificación del Sisbén: cómo ver mi puntaje y en qué grupo quedé

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales ( Sisbén ) ha sufrido un drástico cambio en todo el país gracias a una reestructuración liderada por el Gobierno Nacional. Esto se hizo llevando a cabo una revisión mediante la integración de datos provenientes de la encuesta Sisbén, el Ministerio de Educación, el Registro Único Nacional (Runt) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El enfoque principal de la reestructuración se dirige hacia los grupos A y B, compuestos por personas en condiciones de pobreza extrema o moderada, a quienes se les otorgarán mejoras significativas en la recepción de ayudas gubernamentales y una mayor regularidad en los ciclos de pagos para estos hogares.

Esta actualización ha resultado en la reclasificación de más de 900 mil familias al grupo C, abarcando a aquellos que no se encuentran en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad, pero tampoco disponen de ingresos considerables. Esta categoría ahora será elegible para ciertas ayudas proporcionadas por diversos programas estatales. Por otro lado, más de 500 familias han ascendido al grupo D, representando individuos con un nivel de vida más alto que no requieren asistencia financiera del gobierno para subsistir.

Para aquellos en los grupos A y B, se despliegan una serie de beneficios esenciales. Los pertenecientes al grupo A recibirán ayudas más sustanciales, incluyendo el acceso a la afiliación al régimen subsidiado de salud, garantizando así su derecho fundamental a la atención médica gratuita. Además, tendrán la opción de obtener un subsidio adicional en el transporte público, lo que les permitirá acceder a tarifas más económicas en servicios como Transmilenio.

Estos grupos también recibirán pagos gubernamentales bimensuales, que oscilarán entre los $440.000 y $380.000, dependiendo del tamaño del hogar y la clasificación obtenida.

Para consultar su puntaje en el Sisbén, se ha habilitado una herramienta en línea en www.sisben.gov.co. Solo se requiere ingresar el tipo y número de documento para acceder a toda la información pertinente. Se recomienda revisar minuciosamente los datos registrados en el sistema para garantizar su precisión.

Esta iniciativa gubernamental marca un hito crucial hacia la mejora de la calidad de vida de los estratos más vulnerables de la sociedad colombiana, asegurando un acceso más equitativo a servicios y recursos básicos para aquellos que más lo necesitan.

