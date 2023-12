VIDEO: Alzate le escupió un CD y se lo tiró a reconocida emisora que lo rechazó

En la más reciente entrega de nuestro video podcast 'Ke chimba conocerte' de La Kalle, se abrió una ventana al fascinante ascenso de Alzate en el género de la música popular ; un artista que le tocó guerrearla para lograr ser escuchado y llegó hasta a 'piratear' sus propios CDs para regalar su música y comenzar a sonar.

La entrevista, que se encuentra completa en nuestro el canal de YouTube de La Kalle , reveló momentos desafiantes que forjaron la trayectoria del artista.

Durante la conversación, Alzate compartió detalles de sus inicios musicales, rememorando un episodio en el que una reconocida emisora inicialmente rechazó su música. "Fue desalentador, nos cerraron la puerta y nos dijeron que nuestra música era 'una porquería'. No guardo rencores; ahora mantenemos una buena relación, pero entendí que los directores de emisoras enfrentan innumerables propuestas a diario".

La entrevista también destacó una situación particularmente frustrante cuando intentaban contactar al director de una mencionada emisora, pero siempre se lo negaron, pese a que él lo veía a través de un vidrio.

"Nos dijeron repetidamente que no estaba disponible. Al verlo a través del vidrio gigante, en nuestro segundo intento, la situación se repitió. La frustración y el cansancio me llevaron a reaccionar impulsivamente, escupí y les arrojé el CD al suelo", narró el ahora exitoso cantante y quien hace parte de los artistas principales de La Kalle.

Con el tiempo, Alzate comprendió que tales episodios de rechazo son parte integral del camino. "No son exclusivos del mundo de la música ni de ninguna otra profesión. Incluso, he tenido el placer de trabajar con personas que me rechazaron al principio".

Pues pese a la frustración, el artista no se dio por vencido y continuó trabajando por su carrera hasta lograr ser conocido y, sin esperarlo, de un momento a otro logró ser uno de los más sonados en Colombia.

La superación, la capacidad de perdonar y seguir adelante son elementos esenciales para el crecimiento personal y profesional. "Estos momentos de rechazo y perseverancia son los que me han permitido llegar a donde estoy hoy", concluyó Alzate en diálogo con La Kalle.