Alzate revela en 'Me chimba conocerte' la canción que lo rescató: 'Verdadero amor'

La historia de Jorge Andrés Alzate Ríos, reconocido como Alzate en el mundo de la música popular, se convierte en una melodía de emociones profundas y experiencias transformadoras. En el aclamado video podcast 'Me chimba conocerte' de La Kalle, nos sumergimos en la vida íntima de este destacado artista, explorando dimensiones más allá de los escenarios y las canciones.

Conducido por el VJ Jhon Carrero, alias 'Jhoncito Hágame Famoso', 'Me chimba conocerte' ha proporcionado una ventana exclusiva a las vidas de las estrellas musicales, revelando secretos y reflexiones íntimas. En esta entrevista impactante, Alzate nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de vida y a desafiar las etiquetas que nos definen.

Durante la conversación, Alzate comparte su canción favorita, 'Verdadero amor', revelando cómo esta melodía encarna su vida personal y profesional. "Esta canción resume todo: lo relacionado con mi hija, mi esposa, mi divorcio, mis padres, mi hermano y mis fanáticos. Representa el verdadero amor que existe entre padres e hijos y en la familia", confiesa el artista.

Alzate continúa explicando el impacto profundo de esta canción en su vida. "Estuve en un momento de desesperación, al borde de tirar la toalla incluso en medio del éxito. Me angustió haber dejado tanto por la vida agitada del artista: el estrés, la fama, los viajes y la falta de tiempo. Dejé de estar presente para mi hija, pero esta canción me rescató. Me salvó la vida", admite Alzate con sinceridad.

Publicidad

El artista reflexiona sobre el éxito inesperado de la canción y cómo ha resonado con la gente. "Nunca imaginé su éxito, pero ha tocado los corazones de tantos. Es una canción que conecta emocionalmente con la gente", añade con emoción.

Invitamos a los espectadores a explorar la entrevista completa en el canal de YouTube de La Kalle, donde Alzate comparte más sobre su vida, su música y la canción que le dio fuerzas en tiempos difíciles.

¡Descubre la poderosa historia detrás de 'Verdadero amor', la canción que salvó a Alzate, en 'Me chimba conocerte' de La Kalle!

Publicidad

Mira la entrevista completa:'Me chimba conocerte' con Alzate: El bohemio feliz que le canta al despecho

También puedes ver: Cultura general rajó a participantes de Retóxicos: capítulo 17