Video: cogieron a piedra a Alzate por no cantar 'Maldita traición'

La historia loca de Jorge Andrés Alzate Ríos, reconocido como Alzate en el mundo de la música popular, se despliega en una montaña rusa de emociones y experiencias que han forjado su arte y su vida de manera única. En la última entrega explosiva de 'Me chimba conocerte', nos sumergimos en la vida de este prominente artista musical, explorando facetas más allá de los escenarios y las canciones.

Presentado por el carismático VJ Jhon Carrero, conocido como 'Jhoncito hágame famoso' en La Kalle, 'Me chimba conocerte' ha sido una ventana exclusiva hacia la vida íntima de nuestras estrellas musicales. En esta edición, Alzate nos invita a adentrarnos en su mundo, compartiendo secretos y anécdotas, mientras hace un llamado a reflexionar sobre la autenticidad más allá de las etiquetas.

Durante la entrevista, un momento crucial surge cuando se toca el tema de 'Maldita Traición', el éxito más escuchado de Alzate. Un incidente olvidado en un show en Ecuador resurge en la memoria del artista y revela una situación inusual.

"Nos agarraron a piedra y nos hicieron bajar del bus por no cantar 'Maldita traición'. Fue un momento aterrador, no entendíamos por qué nos trataban así", confiesa Alzate durante la entrevista. "Fue un error en el show y no cantamos la canción. Eso desencadenó un caos, pero no entendíamos la magnitud hasta que nos obligaron a bajar del bus", añade con seriedad.

Publicidad

El presentador, Jhoncito, indaga sobre un incidente similar durante la grabación del podcast. Alzate reconoce el descuido y, en un gesto de gratitud hacia su éxito, finaliza la entrevista interpretando 'Maldita traición', recordando la importancia de esta canción en su carrera.

Este episodio revelador en 'Me chimba conocerte' nos muestra a Alzate en un contexto íntimo, enfrentando la presión y las expectativas detrás de su éxito musical. Te invitamos a ver la entrevista completa en el canal de YouTube de La Kalle para conocer más sobre la vida y la música de Alzate.

¡No te pierdas este emocionante vistazo a la vida de Alzate y su historia con 'Maldita Traición' en 'Me chimba conocerte' de La Kalle!

Publicidad

Mira la entrevista completa:'Me chimba conocerte' con Alzate: El bohemio feliz que le canta al despecho

También puedes ver: Cultura general rajó a participantes de Retóxicos: capítulo 17