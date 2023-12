Alzate y Pipe: la fusión de los hermanos que además de la música popular, aman el rock

La historia de Jorge Andrés Alzate Ríos, mundialmente conocido como Alzate, se despliega como una sinfonía de experiencias, impulsada por emociones que moldean su música y su vida.

En la más reciente entrega de 'Me chimba conocerte', nos sumergimos en la vida de este icónico artista de la música popular, desentrañando aspectos más allá de los escenarios y las canciones.

Nuestra entrevista con Alzate se convierte en un testimonio de resiliencia y pasión, delineando su viaje en la búsqueda incansable de sueños. A medida que su música sigue resonando en nuestros corazones, Alzate nos incita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, desafiándonos a no permitir que las etiquetas nos definan.

En esta exclusiva entrevista para 'Me chimba conocerte' de La Kalle, el VJ Jhon Carrero, conocido como 'Jhoncito Hágame Famoso', se sumerge en un diálogo íntimo con Alzate. La revelación más sorprendente llega cuando Alzate habla de su conexión única con su hermano Pipe y su pasión compartida por el rock, un aspecto poco conocido para muchos seguidores de la música popular.

"Pipe Bueno y yo somos un buen equipo de trabajo. Somos músicos y disfrutamos de los mismos gustos musicales, no tienen que ser exclusivamente música popular. Ambos somos rockeros, nos encanta el rock. En nuestros momentos geniales en buses, hoteles o estudios, nos deleitamos con la misma música y eso influye en nuestra creatividad musical", revela Alzate con entusiasmo durante la entrevista.

El presentador Jhon Carrero comenta sobre la similitud de Alzate y Pipe con los "hermanos coriotos" del mundo de la música popular, haciendo referencia a su estrecha conexión y afinidad musical.

Una revelación emocionante durante la entrevista es el amor compartido por la versión acústica de 'Devuélveme la vida', canción favorita de los hermanos. Alzate comparte cómo esta canción fue creada como un homenaje a aquellos que luchan por superar un amor perdido, un sentimiento profundo que ha impactado su propia vida.

"Esta canción se la escribí a todos los que no han podido superar el verdadero amor y ya no están con esa persona", confiesa Alzate. "Me ha inspirado mucho ver a personas estancadas en relaciones pasadas, incapaces de avanzar. Es un tema que realmente me llega y me motiva a escribir sobre ello", agrega con sinceridad.

La entrevista ofrece una visión única de Alzate, un artista que trasciende las etiquetas musicales y que se conecta profundamente con su audiencia. Para sumergirse en esta fascinante entrevista y descubrir más sobre la vida y la música de Alzate, ¡te invitamos a ver la entrevista completa en el canal de YouTube de La Kalle!

