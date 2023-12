Alzate pirata de CDs: el artista reveló cómo él junto a su familia empezó a dar a conocer su música

En la más reciente entrega de 'Me chimba conocerte' de La Kalle, se revelaron aspectos reveladores sobre el ascenso de Alzate en la música popular, destacando momentos desafiantes que marcaron su trayectoria. Los interesados en adentrarse en esta entrevista enriquecedora pueden disfrutarla en el canal de YouTube de La Kalle para descubrir más sobre la historia musical del artista.

Durante la conversación, Alzate compartió detalles sobre los inicios de su carrera musical, recordando una ocasión en la que una emisora rechazó su música al principio. "Fue un momento de desilusión, nos cerraron la puerta y nos dijeron que nuestra música era 'una porquería'. No guardo resentimientos, ahora tenemos una buena relación, pero entendí después que los directores de emisoras reciben incontables propuestas a diario".

En sus comienzos, Alzate y su hermano fueron sus propios productores de CDs. "Éramos como una empresa pirata, fabricábamos nuestros propios discos para regalarlos. Aunque para quienes nos observaban desde fuera, podríamos haber parecido piratas".

El proceso de distribución era agotador, recorrían el país buscando contactos en emisoras, discotecas y cualquier lugar que les permitiera compartir su música. "Fue un camino lleno de rechazos y agotamiento, pero eso es parte del inicio en cualquier carrera, el enfrentarse a negativas y perseverar", compartió Alzate.

Recordando una situación particularmente frustrante en la que intentaban contactar al director de una emisora, relató: "Nos dijeron repetidamente que no estaba disponible, y al verlo por el vidrio gigante, al intentar por segunda vez, la situación se repitió. Esa frustración y cansancio me llevaron a reaccionar de manera impulsiva, escupiendo y tirando el CD al suelo".

Con el tiempo, Alzate comprendió que esos episodios de rechazo y desencuentro forman parte del viaje. "No son únicos en el mundo de la música o en cualquier otra profesión. Incluso, he tenido el placer de trabajar con personas que me rechazaron en mis inicios".

La superación, la capacidad de perdonar y seguir adelante son parte esencial del crecimiento personal y profesional. "Esos momentos de rechazo y perseverancia son lo que me han permitido llegar a donde estoy hoy", concluyó Alzate.

Mira la entrevista completa:'Me chimba conocerte' con Alzate: El bohemio feliz que le canta al despecho