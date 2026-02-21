¡Atención! Fallece Willie Colón, cantante emblemático de la salsa a nivel mundial

El mundo de la música tropical y la cultura latina se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de William Anthony Colón Román, conocido universalmente como Willie Colón, a los 75 años. El legendario trombonista, cantante y productor, cuya influencia definió el sonido de la salsa moderna, partió en la mañana del 21 de febrero de 2026, rodeado de su familia en una institución médica de Nueva York.

La noticia fue difundida a través de su página oficial de Facebook por su familia, quienes expresaron su profunda tristeza: "Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música". En días previos, colegas del género habían solicitado oraciones por la salud del artista, quien se encontraba hospitalizado debido a complicaciones respiratorias.

Nacido el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, de padres puertorriqueños, Colón se convirtió en un símbolo de la diáspora. A la temprana edad de 15 años, firmó con el sello Fania Records, y a los 17 ya grababa su primera producción.



Su carrera se catapultó al unirse con el cantante Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más icónicos de la música latina. Juntos crearon álbumes fundamentales como:



• The Hustler (1968).

• Cosa Nuestra (1970).

• Asalto Navideño (1971), un disco que se convirtió en tradición esencial en los hogares puertorriqueños.

Durante esta etapa, Colón y Lavoe no solo revolucionaron el ritmo, sino que adoptaron una estética inspirada en los gánsteres de la época de la ley seca, narrando las vivencias y luchas de los barrios hispanos en Nueva York.

En 1977, Colón inició una colaboración histórica con el panameño Rubén Blades. Esta unión dio vida a Siembra (1979), considerado por la crítica como el álbum más trascendental en la historia de la salsa. Con temas como "Pedro Navaja" y "Plástico", introdujeron la "salsa conciencia", uniendo el baile con el comentario social y la experimentación musical.

A pesar de haber recibido 10 nominaciones al Grammy y haber sido exaltado al Salón de la Fama de la Música Latina, Colón nunca ganó un Grammy competitivo, aunque su impacto trascendió cualquier galardón académico.

Más allá de los escenarios, Willie Colón fue un hombre de convicciones fuertes y, a menudo, polémicas. Incursionó en la política, postulándose para el Congreso de los EE. UU. en 1994 por el Partido Demócrata. En años recientes, generó debate al distanciarse de sus posturas iniciales y expresar su apoyo público a Donald Trump en 2017. Asimismo, su relación con Rubén Blades terminó fracturada por disputas legales contractuales que nunca se sanaron.