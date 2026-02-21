Dan a conocer las causas de la muerte de Willie Colón: accidente afectó su salud

Este 21 de febrero el mundo de la música latina enfrenta una de sus mayores pérdidas con el fallecimiento de Willie Colón, el icónico trombonista, compositor y productor que definió el sonido de la salsa urbana. El artista, reconocido como el ‘Malo del Bronx’ perdió la vida a sus 75 años en un hospital de Nueva York.

Inicialmente, su familia confirmó el deceso a través de un emotivo comunicado asegurando que “partió en paz, rodeado de su amada familia”, las causas exactas de su muerte han generado diversas interrogantes debido al hermetismo con el que se manejó su estado de salud en los últimos días.

Recordemos que la salud de Willie Colón comenzó a deteriorarse públicamente días antes. Según los reportes, el músico fue ingresado de emergencia en un centro asistencial de Nueva York el pasado miércoles 18 de febrero. Algunas versiones sugieren que el artista sufrió un cuadro de complicaciones respiratorias agudas, las cuales se habrían agravado debido a la fuerte ola invernal debido a la ola invernal en Estados Unidos.



A pesar de las filtraciones sobre su estado clínico, el equipo de comunicaciones y sus familiares directos mantuvieron un estricto manejo confidencial. Hasta el momento de su fallecimiento, no se emitió un parte médico detallado, situación que genera incertidumbre entre sus seguidores.

🇺🇸 | WILLIE COLÓN (1950-2025): Publicación oficial en el Facebook de Willie Colón confirma la muerte del cantante:

¿Por qué la salud de Willie Colón venía deteriorada?

De igual forma, se conoció que previó a estar hospitalizado Willie Colón tuvo un siniestro vial que sufrió en abril de 2021 en Carolina del Norte. En aquel incidente, el músico padeció una conmoción cerebral, fracturas en la vértebra cervical C1 y laceraciones graves en el cuero cabelludo.

Tanto es así que varios expertos comentaron que este accidente comprometió su bienestar físico a largo plazo, derivando en secuelas crónicas en la espalda, la cabeza y, fundamentalmente, en los pulmones. Al punto que se comienza a especular que fue este accidente lo que pudo afectar su salud.

Artistas como el Grupo Niche lo recordaron como un "referente absoluto de nuestra cultura", mientras que Víctor Manuelle lamentó la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del género. Incluso su antiguo compañero, Rubén Blades, manifestó su apoyo y oraciones durante los días de hospitalización del trombonista.

Willie Colón, nacido el 28 de abril de 1950, no solo fue un virtuoso del trombón, sino un arquitecto sonoro fundamental para el sello Fania Records y la consolidación de la salsa dura en la década de los 70. Su legado, forjado en colaboraciones históricas con figuras como Héctor Lavoe, permanece como el testimonio más sólido de una vida dedicada a transformar la identidad musical de América Latina.