Ella es la esposa de Willie Colón: lo salvó de un accidente de tránsito en 2021

Tras el fallecimiento del salsero Willie Colón este 21 de febrero de 2026, la atención del mundo del entretenimiento se ha centrado no solo en su inmenso legado musical, sino también en la mujer que estuvo con él más de medio siglo. Se trata de Julia Craig, una mujer de origen irlandés que se convirtió en la compañera de vida del "Malo del Bronx" y en la madre de sus cuatro hijos.

Julia Craig no solo fue la pareja sentimental de William Anthony Colón Román, se conoció que a diferencia de otras figuras vinculadas al espectáculo, ella siempre optó por mantener un perfil bajo, alejada de los escándalos mediáticos y enfocada en la construcción de su hogar.

Puedes leer: Revelan el último mensaje de Willie Colón: una profunda reflexión generacional



Su relación, superó las cinco décadas de matrimonio, así mismo, se conoció cuatro hijos, Julia se encargó de sostener la estructura familiar, permitiendo que Colón se consolidara como el arquitecto de la salsa urbana y uno de los músicos más influyentes del género.



¿Cuál fue el accidente que sufrió Willie Colón?

Uno de los episodios más críticos y recordados de su vida en común ocurrió en abril de 2021. La pareja sufrió un grave accidente automovilístico mientras viajaba en su camioneta con remolque. Aunque ambos resultaron heridos, en las cuales se conoció que fueron las acciones rápidas precisamente la rápida reacción y los cuidados de Julia lo que le salvó la vida al músico en aquel momento.

Puedes leer: Fruko confiesa la razón por la que posaba 'en bola' en la portada de sus discos

Este evento fortaleció aún más el vínculo de la pareja, demostrando que Julia no solo era su compañera en los escenarios y la vida cotidiana, sino también su protectora en los momentos de mayor vulnerabilidad física. Tras el siniestro, ambos lograron recuperarse, aunque la salud del artista se vería comprometida años después por otras complicaciones.

Publicidad

Por lo cual, la noticia del fallecimiento de Willie Colón a sus 75 años fue confirmada a través de un emotivo comunicado emitido por su familia en redes sociales. En el mensaje, se destacó que el artista "partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", lo que incluye a Julia y a sus hijos, quienes lo acompañaron hasta sus últimos momentos en un hospital de Nueva York.

Incluso colegas cercanos como Rubén Blades, antes del deceso, enviaron mensajes de apoyo dirigidos específicamente a Julia y a sus hijos, reconociendo el papel crucial que ellos desempeñaron durante la hospitalización de Colón por problemas respiratorios.