Willie Colón: del Bronx a leyenda de la salsa, este fue su legado musical

La música latina está de luto tras conocerse el fallecimiento de Willy Colón este 21 de febrero de 2026 a los 75 años, una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa. Su nombre no solo representa a un cantante reconocido, sino también a un creador que ayudó a construir el sonido y la identidad del género durante sus años de mayor crecimiento.

Para millones de seguidores, su música fue parte de celebraciones, reuniones familiares y momentos que hoy quedan en la memoria.

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña. Creció rodeado de la cultura latina del barrio, donde desde niño mostró interés por la música y comenzó tocando trompeta, aunque luego encontró en el trombón el instrumento que marcaría su identidad artística.



Siendo adolescente logró grabar sus primeros trabajos y rápidamente se convirtió en una figura clave del movimiento salsero de los años setenta.



Durante su trayectoria participó en proyectos que se volvieron clásicos. Entre sus canciones más reconocidas están 'El Gran Varón', uno de los temas más recordados por su historia y su mensaje; “Idilio”, una canción que muchos consideran un himno romántico de la salsa; 'Gitana'; 'Oh, Qué Será'; y 'Che Che Colé'.

Estos éxitos siguen sonando en emisoras, fiestas y eventos en distintos países, y continúan siendo interpretados por nuevas generaciones de artistas. Su repertorio ayudó a que la salsa se consolidara como uno de los ritmos más importantes de la música latina.

Más allá de las canciones, Willie Colón también fue clave en el crecimiento del movimiento salsero en los años setenta y ochenta. Su trabajo ayudó a impulsar la carrera de otros músicos y a fortalecer producciones que marcaron una época. Colaboró con grandes figuras del género y formó parte de una etapa que muchos recuerdan como la época dorada de la salsa.

Su aporte no se limitó a los escenarios; también influyó desde la producción musical, guiando proyectos que alcanzaron reconocimiento internacional.

Su música se caracterizó por contar historias cercanas a la realidad. En muchas de sus letras habló de situaciones sociales, experiencias del barrio, amores, pérdidas y reflexiones de vida. Esa conexión con el público fue una de las razones por las que logró mantenerse vigente durante décadas.

Sus canciones no solo invitaban a bailar, también transmitían mensajes que generaban conversación.

En distintos países de América Latina, Willie Colón fue recibido con admiración. Sus conciertos reunieron a miles de personas que coreaban sus temas de principio a fin. Para muchos seguidores, su voz y el sonido del trombón forman parte de recuerdos importantes.

Su estilo ayudó a definir cómo suena la salsa clásica y dejó una referencia clara para artistas que llegaron después.