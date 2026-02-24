Padre del Minuto de Dios denuncia estafa a su nombre: “Dicen que soy vendedor de colágeno”

Una de las caras más conocidas es la figura del padre Diego Jaramillo, quien es reconocido como miembro emblemático de la obra El Minuto de Dios. Sin embargo, en las últimas horas usó sus redes sociales para denunciar que su imagen está siendo utilizada de manera fraudulenta para promocionar supuestos productos con colágeno.

Por medio de sus redes el sacerdote se evidenció afectado y molestó por está situación, la cual calificó cómo falsa y engañosa. Tanto es así que explicó que la circulación de esos videos con IA, se llega a manipular su voz e imagen para hacer creer que él es vendedor de productos de salud.

Puedes leer: Este es el equipo del padre Diego Jaramillo: a sus 93 años reveló de qué club es hincha



“Muy buenos días para todos. Me reconocen, soy el padre Diego Jaramillo, trabajo en el Minuto de Dios. Me han informado que están usando mi imagen, tal vez con inteligencia artificial, diciendo que soy vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso”, expresó en el video difundido en sus redes sociales.



De igual forma, fue enfático en aclarar que no tiene ninguna relación con productos, marcas, fórmulas de salud ni con empresas distribuidoras de este tipo de artículos. Así mismo, negó rotundamente que se encuentre vendiendo suplementos y que su única misión está ligada a la pastoral social.

¿Qué más comentó el padre Diego Jaramillo?

Sumado a esto explicó que su única misión en estos momentos es servir a toda la comunidad. “No quiero aparecer vendiendo nada. Soy del Minuto de Dios y lo único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres”, afirmó Diego Jaramillo.

Publicidad

Puedes leer: Jessica Cediel habla de su estado civil y sorprende con picante confesión

Asimismo, los canales oficiales de El Minuto de Dios también compartieron una alerta pública con el fin de advertir a la ciudadanía sobre estos contenidos falsos, en especial por el uso de la figura del religioso, la cual podría llevar a una situación de estafa por parte de los responsables.

Publicidad

La organización recordó que toda la información oficial relacionada con la misión pastoral del padre Jaramillo y con las actividades de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de sus canales verificados. Mencionando que todo contenido que salga por fuera de estas redes sociales se debe considerar falso.

“No des clic en enlaces sospechosos, no compartas tus datos personales y reporta este contenido como estafa”, recalcó el texto que acompaña la comunicación de la figura religiosa.

Finalmente, tanto el sacerdote como la institución pidieron el apoyo de la comunidad para difundir esta advertencia y así evitar que más personas, especialmente adultos mayores y fieles, sean engañadas por este tipo de prácticas.

