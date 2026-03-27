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La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / El error que cometes al lavarte la cara: experta revela cuántas veces debes hacerlo

El error que cometes al lavarte la cara: experta revela cuántas veces debes hacerlo

La experta Karen Quevedo revela en El Klub de La Kalle la clave para un rostro perfecto y el truco casero que es, según sus palabras, el "mejor tip para ojeras".

Experta revela cuántas veces debes lavarte la cara al día
Experta revela cuántas veces debes lavarte la cara al día
Foto: Creada con IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

Si creías que lavarte la cara a cada rato era la clave de la limpieza, estás muy equivocado. En su paso por El Klub de La Kalle, la Dra. Karen Quevedo, médica cirujana experta en rejuvenecimiento, fue tajante sobre la frecuencia ideal para este hábito: debes lavar tu cara por lo menos mañana y noche.

No se trata de frotar el rostro cada vez que sientas un poco de brillo, sino de mantener un equilibrio que permita a la piel asimilar los productos.

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La experta enfatizó que el exceso de limpieza o la acumulación de "químico sobre químico" no es saludable para el cutis. La rutina básica que recomienda para cualquier persona, sin importar su presupuesto, se resume en tres pasos esenciales:

"Un bloqueador solar, un jabón ideal para lavarte la cara y una hidratante".

Al seguir esta frecuencia de lavado de dos veces al día, preparas el lienzo para que el protector solar, que debe retocarse de tres a cuatro veces diarias, cumpla su función protectora contra el envejecimiento.

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Tips para quitar tus ojeras de manera natural

Para quienes buscan soluciones en la alacena de su casa, la doctora compartió opciones que, aunque temporales, sacan de apuros.

El uso de hielito o bolsitas frías funciona como un "vasoconstrictor temporal" que ayuda a desinflamar la zona de las ojeras si tienes una fiesta o evento esa misma noche.

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Sin embargo, la Dra. Quevedo soltó el que considera el secreto de oro: "el mejor tip para ojeras es hacerse un drenaje linfático de las ojeras".

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Este procedimiento consiste en realizar masajes suaves en la zona para mover el líquido acumulado, algo que cualquiera puede aprender buscando tutoriales de "drenaje linfático de las ojeras" en plataformas como YouTube.

A diferencia de otros remedios, el drenaje ayuda a que la zona no se vea pesada sin necesidad de aplicar sustancias extrañas.

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Además de los masajes, la doctora mencionó que mascarillas suaves de aloe vera (sábila), avena o miel son excelentes aliadas naturales para hidratar la piel sin maltratarla.

Finalmente, la alimentación juega un papel crucial que complementa el lavado diario. "Tomar agua es el número uno" para mantener las células hidratadas desde el interior.

Si quieres un impulso extra de colágeno natural, la experta sugiere recurrir a la "gelatina del caldo de hueso de pollos", una receta casera efectiva y económica para mejorar la calidad de la piel sin gastar una fortuna en productos importados.

Mira la entrevista completa:

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