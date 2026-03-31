Mánager de Lina Tejeiro rompe el silencio tras confirmar cáncer: "Llenarme de valentía"

La periodista y mánager Claudia Serrato volvió a pronunciarse públicamente luego de revelar una noticia que tomó por sorpresa a miles de personas en redes sociales. Su diagnóstico de cáncer de seno, confirmado tras una biopsia, generó una ola de reacciones inmediatas entre seguidores y figuras del entretenimiento.

Todo comenzó cuando decidió compartir un video en sus redes socialescontando lo que estaba viviendo. Sin rodeos, explicó que días antes había recibido los resultados de un procedimiento médico que le realizaron y que confirmó el diagnóstico.

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La noticia no solo impactó a su entorno cercano, que ya estaba al tanto, sino también a quienes la siguen desde hace años por su trabajo como representante de artistas.



Entre esas figuras está la actriz Lina Tejeiro, con quien ha trabajado de cerca y mantiene una relación profesional sólida. Por eso, el tema rápidamente escaló en redes y se convirtió en tendencia.

Tras el anuncio inicial, Serrato volvió a aparecer con un nuevo mensaje que dejó ver otra cara del momento que atraviesa. A través de sus palabras, agradeció las múltiples muestras de apoyo que ha recibido desde que hizo pública la situación.

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“¿Cómo no llenarme de valentía y fuerza al ver tantooo amorcito de su parte?”, expresó, dejando claro el impacto que han tenido los mensajes, comentarios y muestras de cariño que han llegado desde distintos espacios. Según contó, se siente conmovida por la respuesta de las personas que la siguen y que han estado pendientes de su estado.

La periodista también explicó por qué decidió compartir este proceso de manera abierta. Aseguró que no quiere ocultar lo que está viviendo y que, por el contrario, prefiere mantener informada a su comunidad sobre cada etapa del tratamiento que comenzará en los próximos días.

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Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, habla tras confirmar cáncer

En su mensaje, hizo énfasis en el vínculo que ha construido con sus seguidores. Los llamó “familia” y aseguró que cada palabra de apoyo ha sido importante en este momento. Incluso, comentó que aunque no ha podido responder uno por uno, ha estado leyendo los mensajes y reaccionando con gestos de agradecimiento.

“Mi amor y mi compromiso para todos ustedes que me acompañan con sus oraciones y cariño”, escribió, reafirmando la conexión que mantiene con quienes han estado atentos a su situación desde el primer momento.

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Así va su tratamiento contra el cáncer

Además, dejó claro que el proceso médico ya está en marcha. Actualmente se encuentra en la etapa de exámenes, mientras define los pasos a seguir junto a su equipo de especialistas. Aunque no dio detalles específicos sobre el tratamiento, sí adelantó que irá compartiendo avances a medida que todo evolucione.

Otro de los puntos que mencionó es que este camino no será sencillo, pero está dispuesta a enfrentarlo con determinación. Su intención es mantenerse activa en redes y seguir contando su experiencia, algo que muchos de sus seguidores valoran por la cercanía con la que maneja su comunicación.

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El impacto de su testimonio sigue creciendo en plataformas digitales, donde miles de usuarios continúan enviando mensajes de apoyo.