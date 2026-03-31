Video: imagen de la Virgen hace “gesto” que deja sorprendidos a feligreses en Semana Santa

Un video grabado en plena misa se volvió tendencia en redes sociales tras captar un momento que dejó a más de uno sin palabras. En las imágenes, una figura de la Virgen ubicada en el altar parece realizar un leve movimiento: cerrar los ojos por un instante y esbozar una ligera sonrisa mientras sostiene una cruz.

Todo ocurre en cuestión de segundos, pero fue suficiente para que la grabación comenzara a circular rápidamente en plataformas como Instagram y Facebook. Quien estaba grabando reaccionó de inmediato, evidenciando sorpresa ante lo que acababa de captar.

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La escena es clara. La cámara enfoca directamente la figura religiosa, sin cortes evidentes en ese instante. De repente, lo que parece un parpadeo y un cambio sutil en la expresión del rostro genera un momento inesperado dentro de la celebración. Ese detalle fue el que encendió la conversación en redes.

Las reacciones no tardaron en aparecer.



¿El video es real o inteligencia artificial?

Por un lado, hay quienes interpretan el video como un hecho especial, especialmente por el contexto en el que ocurrió, durante una misa y en fechas cercanas a Semana Santa. Para algunos usuarios, la escena tiene un significado espiritual y la consideran una señal llamativa.

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Pero del otro lado, también hay una postura más escéptica.

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Varios internautas aseguran que podría tratarse de una ilusión óptica generada por la iluminación del lugar o por el ángulo de la cámara. Otros van más allá y señalan que el video podría haber sido alterado digitalmente. En este punto, la Inteligencia Artificial entra en la conversación como una de las posibles explicaciones.

Y es que actualmente existen herramientas capaces de modificar expresiones faciales en imágenes y videos con un nivel de realismo que puede confundir fácilmente. Este tipo de tecnología permite simular movimientos como parpadeos o gestos leves, lo que coincide con lo que se observa en la grabación.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la autenticidad del video ni del lugar exacto donde fue registrado. Tampoco se ha verificado si hubo edición posterior. Sin embargo, el material sigue compartiéndose y acumulando miles de reproducciones.