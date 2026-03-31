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WhatsApp deja de funcionar desde abril; conoce fecha y dispositivos afectados

A partir del 2026, varios teléfonos antiguos de Android y iPhone perderán acceso a la aplicación, por lo que usuarios deberán actualizar dispositivos o respaldar información.

WhatsApp deja de funcionar
WhatsApp deja de funcionar
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

A partir del 1 de abril de 2026, WhatsApp dejará de estar disponible en varios teléfonos antiguos de Android y iPhone, principalmente equipos lanzados antes de 2014. Esta medida busca optimizar la seguridad, mejorar el rendimiento de la aplicación y permitir nuevas funcionalidades que requieren tecnologías más recientes.

Los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos no podrán instalar actualizaciones ni acceder a las funciones actuales de WhatsApp, lo que implicará una desconexión total del servicio. Esto afecta a usuarios que todavía dependen de teléfonos más antiguos y pone en riesgo la continuidad de sus conversaciones, archivos y mensajes multimedia.

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Según información publicada por 90minutos, esta decisión también responde a la necesidad de que los dispositivos soporten nuevas tecnologías y funciones de seguridad, garantizando que los usuarios puedan continuar utilizando la aplicación de manera estable y segura en los equipos compatibles.

¿Cuáles son los celulares que perderán acceso a WhatsApp?

Dispositivos Android afectados:

  • Samsung Galaxy S5, S4 Mini, S3 y Note 2
  • LG Optimus L5
  • Motorola Moto G y Moto E (primera generación)
  • Sony Xperia Z2
  • Huawei Ascend Mate

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Dispositivos Apple afectados:

  • iPhone 6 y 6 Plus
  • iPhone 5s y 5c

Requisitos mínimos de sistema operativo:

  • Android 5.0 o superior
  • iOS 15.1 o superior

Consecuencias de no actualizar:

  1. Pérdida de acceso a nuevas funciones y actualizaciones
  2. Riesgo de pérdida de mensajes, fotos, videos y documentos
  3. Limitaciones de seguridad que pueden comprometer la protección de datos

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¿Qué hacer antes de que WhatsApp deje de funcionar?

Los dispositivos que cumplen con los requisitos de WhatsApp permiten acceder a funciones avanzadas, como mensajes temporales, stickers animados, cifrado en llamadas y videollamadas, y herramientas de privacidad mejoradas. Estas opciones contribuyen a una experiencia más fluida y segura, evitando interrupciones en la mensajería y posibles pérdidas de archivos compartidos.

Expertos en tecnología recomiendan respaldar conversaciones, fotos, videos y documentos importantes antes de abril de 2026, ya sea mediante almacenamiento local o servicios en la nube.

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Además, revisar si el teléfono puede actualizar su sistema operativo puede ayudar a prolongar el uso de la aplicación; si no es posible, cambiar a un dispositivo más reciente garantiza continuidad en el acceso a todas las funciones.

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Mantener la aplicación en equipos compatibles asegura que los usuarios puedan proteger su información personal, comunicarse sin interrupciones y aprovechar todas las herramientas que WhatsApp ofrece actualmente, mejorando la seguridad y confiabilidad de la plataforma.

Asimismo, actualizar el dispositivo permite que los usuarios continúen recibiendo soporte oficial y asistencia técnica de WhatsApp, lo que facilita la resolución de problemas y garantiza que cualquier eventualidad en la aplicación pueda ser atendida de manera adecuada, evitando inconvenientes en la comunicación diaria.

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