Botón oculto del router Wi-Fi mejora la velocidad del internet GRATIS y pocos lo usan

En estos tiempos es importante contar con una conexión a internet rápida y estable para realizar actividades cotidianas sin interrupciones, en especial con la implementación del teletrabajo o híbrido. Sin embargo, para muchos llegan a creer que es importante la ubicación del equipo o el plan contratado.

Sin embargo, se conoció que routers modernos operan en doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), esto debido a que están diseñadas para que los dispositivos se conecten automáticamente a la frecuencia más adecuada. No obstante, el problema suele originarse durante la configuración inicial, cuando se deja activada la conexión inteligente.

Por lo cual, se conoció que esta función unifica ambas bandas en una sola red y asigna la frecuencia que considera mejor para cada equipo, donde dicha práctica no es precisa y puede provocar que dispositivos de alta demanda se conecten a la banda de 2.4 GHz, que es más lenta y propensa a interferencias, en lugar de aprovechar la de 5 GHz.



¿Cómo mejorar el rendimiento del internet en la casa?

Ante se conoció que para desbloquear un mejor rendimiento del internet sin realizar grandes cambios, los expertos recomiendan desactivar esta opción de conexión inteligente y separar las redes. Al hacerlo, aparecerán dos redes con dos contraseñas diferentes, permitiendo un control manual más eficiente.

La diferencia entre ambas frecuencias es determinante para la experiencia de navegación de las personas, mientras que con una Banda de 2.4 GHz: Tiene un mayor alcance y atraviesa mejor obstáculos como paredes y muebles, pero es más lenta.

Por otro lado, la Banda de 5 GHz ofrece una velocidad significativamente mayor y menos interferencias, aunque su alcance es más limitado.



Cómo optimizar su router para tener mejor internet

Se conoció que para aplicar este cambio, es necesario acceder a la configuración del router desde un navegador web ingresando su dirección IP y desmarcar la opción de "Conexión Inteligente".

Además de esta modificación, existen otros ajustes técnicos que pueden marcar la diferencia en la calidad de la señal, como es el ajustar el ancho de canal, activar las diferentes funciones avanzadas con el fin de priorizar la conexión de internet a ciertas aplicaciones.

