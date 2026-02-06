Nuevo día de descanso pago para trabajadores en Colombia: esto dice la Corte Constitucional

La Corte Constitucional emitió una decisión que marca un cambio importante en el ámbito laboral colombiano, al reconocer un nuevo día de descanso remunerado para trabajadores que atraviesan situaciones complejas relacionadas con la gestación.

Este pronunciamiento busca fortalecer la protección de los derechos laborales y garantizar un trato más equitativo dentro del marco legal vigente, según la Sentencia T-166/25

El alto tribunal realizó una interpretación amplia del artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, con el objetivo de asegurar que este beneficio no se limite a un solo grupo, sino que cobije a todas las personas gestantes, sin distinción de identidad de género.



La medida apunta a ofrecer respaldo laboral en momentos que pueden afectar tanto la salud física como el bienestar emocional.

¿En qué casos aplica el nuevo día de descanso remunerado?

El nuevo día de descanso remunerado se reconoce en contextos relacionados con eventos complejos del proceso de gestación, como pérdidas gestacionales, interrupciones del embarazo o situaciones médicas asociadas.

La Corte explicó que estas circunstancias requieren un enfoque laboral más humano y comprensivo, que permita a la persona afectada contar con un espacio de recuperación sin perder su ingreso.

Antes de esta decisión, la aplicación de la norma se limitaba a una interpretación estricta que dejaba por fuera a algunos trabajadores que también enfrentaban situaciones relacionadas con la gestación.

Esta interpretación limitada dejaba sin protección a algunos trabajadores, ya que no se tenía en cuenta todas las situaciones ni las diferentes realidades que existen en el entorno laboral.

Con el nuevo criterio definido por la Corte Constitucional, se adopta una interpretación más amplia e incluyente que reconoce la necesidad de garantizar derechos en contextos complejos, según esto, el ajuste busca ofrecer mayor seguridad jurídica, promover la igualdad en el ámbito laboral y asegurar que las normas respondan de manera efectiva a las condiciones sociales actuales del país.

Sentencia T-166/25 Estabilidad laboral reforzada Foto: captura tomada de corteconstitucional.gov.co

¿Qué cambia para trabajadores con esta modificación de la Corte Constitucional?

Con esta decisión, los empleadores deben otorgar el día de descanso remunerado cuando se cumplan las condiciones establecidas por la Corte Constitucional, quienes aseguran que la medida no busca generar mayores cargas para las empresas, sino asegurar el respeto de los derechos laborales y promover ambientes de trabajo más equitativos.

Para los trabajadores, este cambio significa un respaldo legal en momentos delicados relacionados con la salud y el bienestar personal. Esta determinación hace parte de una serie de decisiones de la Corte Constitucional dirigidas a actualizar la aplicación de las normas laborales frente a los cambios sociales.

El fallo plantea que el entorno laboral debe adaptarse a nuevas realidades y ofrecer garantías efectivas a personas que atraviesan situaciones complejas.

Según expertos, el nuevo día de descanso remunerado representa un avance en la protección de los derechos laborales en Colombia y abre la discusión sobre futuros ajustes normativos que permitan responder mejor a las condiciones actuales del país.

