La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lady Noriega revela que un novio suyo perdió la vida por orden de Pablo Escobar

Lady Noriega revela que un novio suyo perdió la vida por orden de Pablo Escobar

La actriz recordó uno de los episodios más dolorosos de su juventud y contó cómo un hecho ligado al narcotráfico cambió su vida para siempre.

Doloroso episodio que vivió Lady Noriega por Pablo Escobar
Lady Noriega y Pablo Escobar
Foto: redes sociales y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

La actriz y cantante Lady Noriega volvió a hablar de uno de los episodios más duros de su vida personal que la relacionan con Pablo Escobar, una historia que se remonta a los años más violentos del país y que, según su propio testimonio, marcó para siempre su destino.

En un relato cargado de emoción, recordó cómo aquella etapa estuvo atravesada por el miedo, la incertidumbre y decisiones que cambiaron el rumbo de su carrera y su vida íntima.

Puedes leer:Dura confesión de Lady Noriega tras procedimiento con biopolímeros: “Sufrí mucho"

Para entender lo que contó, primero hay que recordar quién fue Pablo Escobar. Durante las décadas de los 80 y 90, el jefe del cartel de Medellín concentró un enorme poder económico y criminal en Colombia.

Su influencia no solo se movía en el mundo del narcotráfico, también alcanzaba la política, los negocios y la vida social de la época. Muchas personas, incluso figuras públicas, quedaron en medio de ese contexto.

La relación entre Lady Noriega y Pablo Escobar

Ahora bien, Lady Noriega relató en un programa de tlevisión que, cuando era joven y empezaba a abrirse camino en el modelaje y la actuación, su nombre llegó a oídos de Escobar. Según su versión, el capo mostró interés en conocerla.

Ella decidió no aceptar ningún tipo de acercamiento. Esa decisión, en un momento en el que él ejercía presión y control en distintos sectores, tuvo consecuencias.

En ese tiempo, la artista mantenía una relación sentimental estable. Tenía planes de matrimonio y, de acuerdo con su relato, ya estaban organizando la boda. Había vestido, invitaciones y proyectos en común. Sin embargo, todo cambió de forma abrupta.

Puedes leer: “Me gusta así, en secreto”: Natalia París habla de su nueva etapa tras el celibato

La actriz aseguró que su novio perdió la vida por orden de Escobar. La noticia llegó cuando la boda estaba cerca de concretarse. En sus palabras, fue un golpe devastador: pasó de planear una nueva etapa de vida a enfrentar una pérdida irreparable.

Explicó que ese hecho no solo le quitó a su pareja, también le arrebató la tranquilidad y la obligó a replantear su futuro.

El impacto no terminó ahí. Según contó, su familia tomó la decisión de salir del país por seguridad. Eran años marcados por atentados, amenazas y ajustes de cuentas. La violencia del narcotráfico afectaba tanto a personas anónimas como a figuras conocidas y muchos optaron por irse para proteger su vida.

Mira también: Reconocido actor de Pasión de Gavilanes sufre episodio de parálisis

