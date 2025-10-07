Expareja de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, destapa vicio del narco: "Se volvió adicto"

Desde su actual residencia en Aventura, Miami, donde ha vivido asilada durante casi 20 años, Virginia Vallejo revivió ante Los Informantes los intensos episodios que definieron su historia.

Entre los capítulos más polémicos de su vida—incluyendo dos matrimonios y respectivos divorcios que causaron "escozor" en su entorno de clase alta—se encuentra la tormentosa relación de cinco años que sostuvo con el narcotraficante Pablo Escobar, la cual comenzó en 1982.

A pesar de las graves consecuencias que ha enfrentado por sus decisiones, Vallejo, una figura que se define como pionera en la vida mediática y social de Colombia, sostiene con firmeza que "jamás me arrepiento de haber amado a un hombre".

No obstante, admitió que ese amor se ha transformado: "Hoy en día siento por Pablo un profundo odio".



En la conversación, la presentadora reveló aspectos íntimos y poco conocidos sobre los hábitos del capo. Respecto a los vicios, Vallejo confesó que, con el paso del tiempo, Pablo "sí se volvió adicto a la marihuana".

Este detalle contrasta con la sustancia ilícita que lo convirtió en multimillonario y lo definió ante el mundo.

Según Vallejo, el consumo de la cocaína, la droga que comercializaba, no era habitual en el capo.

Aunque ella estaba al tanto de que él era conocido como el "rey de la coca", aseguró que no le importaba "de dónde sale su plata, sino lo que hace con eso".

Vallejo, quien afirma que ella y Escobar mantuvieron una relación "en los mismos términos de iguales", proporcionó detalles adicionales sobre la abstinencia del capo respecto a otras sustancias.

En cuanto al alcohol, Vallejo precisó que a Escobar "el trago no le importaba mucho". Asegura que él "no lo tocaba" y solo en muy pocas ocasiones lo veía "tomando una cerveza o algo así".

Por su parte, la presentadora aseguró que nunca fumó marihuana con el narcotraficante. Incluso, relató su propia experiencia con la cocaína: la probó una vez, pero la rechazó de inmediato, afirmando: "dije eso no es para mí, eso es terrible".

La relación con Escobar terminó tras cinco años. Virginia Vallejo abandonó Colombia el 18 de julio de 2006, partiendo en un avión de la DEA de los Estados Unidos, donde llegó como testigo protegido tras declarar contra las mafias y sus vínculos políticos.

