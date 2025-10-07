Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
NIÑA MUERE EN ENGATIVÁ
MHONI VIDENTE: OCTUBRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Expareja de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, destapa vicio del narco: "Se volvió adicto"

Expareja de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, destapa vicio del narco: "Se volvió adicto"

La exmodelo y presentadora compartió detalles de su romance de cinco años con el narcotraficante más temido de su época, asegurando que Escobar desarrolló una dependencia a una sustancia.