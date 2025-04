Hermana de Pablo Escobar revela temibles secretos: “Después de su muerte recorrí caletas”

Alba Marina Escobar ha llevado sobre sus hombros el peso de un apellido que marcó la historia criminal de Colombia y el mundo.

En una reveladora entrevista concedida a la revista Semana, desde su casa en Medellín, la hermana menor de Pablo Escobar rompió el silencio sobre aspectos íntimos de la vida del capo, muchos de los cuales habían permanecido en la sombra.

Entre ellos, las caletas: esos escondites secretos donde su hermano guardaba desde explosivos hasta millones de dólares.

“Después de que Pablo murió, me dediqué a recorrer las caletas que conocí ”, confesó Alba Marina. Aseguró que en una de ellas halló una suma considerable: un millón y medio de dólares.

Según relató, decidió enviárselos a Victoria Eugenia Henao —conocida como “la Tata” —, esposa del narcotraficante, y a sus hijos.

No obstante, ese acto le trajo problemas. “Después salieron diciendo que yo me había robado una caleta , yo no sé con cuánta plata”, expresó, señalando a su sobrino Juan Pablo Escobar como quien habría hecho tales acusaciones.

La existencia de caletas no era un secreto para ella. Conocía su ubicación y propósito. “Algunas tenían dinero, otras dinamita, y unas más, armas”, explicó.

Añadió que también encontró objetos personales: c artas de la hija del capo, Manuela, escritos de empleados y documentos que dan cuenta de una vida oculta pero cuidadosamente registrada.

La Kalle - Tumba de Pablo Escobar - Foto Wikimedia Commons La Kalle - Tumba de Pablo Escobar - Foto Wikimedia Commons

El recuerdo que más marcó a Alba Marina de su hermano Pablo Escobar

Uno de los relatos más sorprendentes es el que involucra al narcotraficante Carlos Lehder, fundador del Cartel de Medellín junto a Escobar.

Alba Marina recordó cómo su hermano le pidió llevar un médico a una de las caletas donde Lehder, tras escapar de un operativo, se encontraba gravemente enfermo de paludismo. “Le picaron miles de zancudos”, relató. Ella misma fue quien gestionó la atención médica para salvarlo.

Durante la conversación, también abordó el tema de las relaciones amorosas de Escobar . Sobre su cuñada, Victoria Henao, expresó que sí recibió parte de la fortuna ilícita: “Ella dice que está aguantando hambre. Yo no sabía que el hambre engordaba”, ironizó.

Respecto a Virginia Vallejo, una de las amantes más conocidas del capo, aseguró que su hermano terminó harto de ella: “Pablo se aburrió con ella y la mandó a estudiar teatro a Estados Unidos”.

De las muchas mujeres que pasaron por la vida de su hermano, Alba Marina afirmó que solía advertirles sobre los peligros de su relación con un hombre constantemente perseguido por las autoridades.

“Les decía: ‘Usted está metida en una caleta, escondida . De pronto llega la policía y los mata . Usted es joven, bonita, tiene un futuro, no lo bote aquí’”, recordó.

Frente a las versiones que sostienen que Victoria Henao nunca tuvo acceso al dinero del narcotráfico , Alba Marina fue clara: “Ella sí recibió ese millón y medio de dólares”.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la existencia de un testamento. Según la hermana del capo, Pablo Escobar lo redactó años antes de morir, cuando sufrió un fuerte dolor de cabeza que lo hizo reflexionar sobre su destino.

“Me dijo: ‘Usted sabe que los mafiosos mueren jóvenes’ . Yo le respondí: ‘Pablo, yo no quiero plata de muerto, deme todo lo que me vaya a dar en vida’”.

Años después del ocaso del Cartel de Medellín, el apellido Escobar sigue generando titulares. Pero esta vez, desde la voz de una hermana que no solo conoció de cerca al temido capo, sino que también fue testigo de lo que dejó tras su estela: secretos enterrados, fortunas ocultas y un legado que aún divide a su familia.

