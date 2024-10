Andrés Parra revela escalofriante experiencia con la energía de Pablo Escobar: "Me usó"

Andrés Parra, el reconocido actor colombiano que dio vida a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal, sorprendió a sus seguidores con un inquietante testimonio sobre su conexión con el narcotraficante mientras lo interpretaba. Durante su participación en El Klub de La Kalle, dirigido por Jhovanoty, el actor compartió detalles inéditos sobre cómo la energía del personaje lo afectó de una manera profunda y extraña.

Ese man me usó (refiriéndose a Pablo Escobar) Andrés Parra

En la entrevista, Andrés Parra habló abiertamente sobre las experiencias que vivió al interpretar a Pablo Escobar, señalando que sentía una conexión inusual con la figura del narcotraficante. El actor confesó que en ciertos momentos, parecía que no estaba actuando por cuenta propia.

"Yo sí creo que hay una energía que llega. Hoy en día estoy convencido de que el actor también es un canalizador", afirmó Parra. Según el actor, cuando interpretas personajes históricos, te abres a fuerzas o energías que empiezan a manifestarse. En su caso, sentía que Escobar le hablaba durante las noches.

Yo solía tener esa conversación con el 'man' por las noches. Le decía: 'Parce, ¿qué necesitas decir que no está dicho?' Andrés Parra

Andrés Parra incluso recordó que revisaba escenas de la serie y notaba diálogos que no estaban en el guion, pero que él había pronunciado de manera fluida. "Veo escenas que no están en el guion y son textos muy bien estructurados que no son míos", reveló el actor. "Sentirme él, no, pero que ese man me usó, sí".

El impacto de Pablo Escobar en Andrés Parra

Durante la conversación, Manuela Cardona, otra de las integrantes de El Klub, le preguntó si es posible que esa energía termine afectando tanto al actor que interprete a un personaje a lo que el actor le pidió que ella misma que cree en las energías lo corrija si lo que dice no es cierto.

"Absolutamente, claro que sí. Todo el tiempo estás rodeado de ese tema y terminas mimetizándote con esa persona, aunque ya no esté en este plano", respondió Manuela, refiriéndose a la fuerte inmersión que experimentó Parra con Escobar.

El actor estuvo de acuerdo con Manuela y añadió que hoy en día cree firmemente en este tipo de fenómenos. "Lo primero que hago ahora antes de interpretar cualquier personaje histórico es una especie de rito. Le digo: 'Aquí estoy, úseme'".

Andrés Parra, actor colombiano /Foto: Instagram @soyandresparra

Andrés Parra y su preparación para personajes históricos

El actor Andrés Parra no solo es conocido por su rol como Pablo Escobar, sino también por su interpretación de otras figuras históricas, como Hugo Chávez en El comandante. En la entrevista, Parra destacó que estas experiencias no son exclusivas de Escobar. "Hoy en día lo primero que hago es un ritual antes de interpretar personajes que ya no viven", explicó el actor.

Andrés Parra, con una extensa trayectoria en cine y televisión, ha demostrado una capacidad impresionante para encarnar figuras complejas. Sin embargo, su interpretación de Pablo Escobar dejó una huella imborrable tanto en su carrera como en su vida personal. Este testimonio escalofriante revela la intensidad con la que vivió ese papel, y cómo la energía del personaje lo afectó de maneras que él mismo no esperaba.