Andrés Parra reveló las verdaderas razones de su divorcio: "Un acto de amor propio"

En un encuentro sincero y revelador en el pódcast "Meterse al Rancho" conducido por su colega Santiago Alarcón a principios de marzo de 2023, el destacado actor Andrés Parra reveló que recientemente se había separado de su esposa Diana Cáliz, comunicadora social con la que contrajo matrimonio en 2014 y con quien tiene un hijo, Samuel, nacido en 2019.

Sin embargo el tema no fue ahondado y no se tocaron detalles más allá de las razones que los llevaron a tomar la decisión. Recientemente, en el programa del comediante Alejandro Riaño 'The Juanpis Show', el actor habló más a profundidad del tema y sacó de dudas a más de uno respecto a este espinoso tema.

Durante la conversación, Parra compartió que la decisión de separarse fue el resultado de una profunda reflexión personal. Describió la situación como una "violencia mucho más sutil, más jodida", insinuando las complejidades emocionales que rodearon el fin de su matrimonio. La separación, según Parra, se convirtió en un momento de introspección y crecimiento personal, donde confrontó aspectos profundos de sí mismo y de su relación.

El actor también enfatizó que la separación fue una decisión mutua, tomada después de intentar reconciliarse y sanar la relación. Destacó que el divorcio puede ser un acto de amor propio, especialmente cuando una relación ya no contribuye al bienestar emocional de ambas partes. Parra compartió su creencia de que la felicidad individual es fundamental y que los hijos, aunque duelen por el proceso, eventualmente entenderán y agradecerán la búsqueda de la autenticidad y la plenitud.

A veces el divorcio es un acto de amor propio. Los hijos duelen como una hijue$%/… Lo sé. Duele profundamente. Pero al final te lo van a agradecer. Créeme. Te verán amar la vida nuevamente, y eso no tiene precio Andrés Parra

De la misma manera, el actor dejó claro que fue una decisión de ambos porque la relación estaba desgastada e hicieron hasta lo imposible para intentar recuperar la relación, pero al final no fue posible: “nos mamamos los dos. Sabe qué fue lo bonito que nos hicimos cargo, habíamos ido a terapia y hubo un acompañamiento”.

Además, Parra aprovechó la oportunidad para ofrecer consejos a sus seguidores, instándolos a no aferrarse a relaciones tóxicas por miedo a la soledad y a entender la importancia del compromiso en el amor. Subrayó la necesidad de mantener la paz y la armonía después de la separación, especialmente cuando hay hijos involucrados.

Por último, el actor compartió que, a pesar de la distancia, él y Diana están comprometidos a brindarle a su hijo Samuel un ambiente amoroso y estable. Ambos padres están trabajando juntos para establecer nuevas dinámicas y rutinas que funcionen para el bienestar del niño, incluso en medio de las demandas profesionales y los horarios apretados de Parra. Su compromiso con la crianza positiva refleja su deseo compartido de criar a su hijo en un entorno de amor y respeto mutuo.

“El amor es muy raro, pero el compromiso es tenaz, no se resignen a tener a alguien a su lado, eso ábranse de ahí y ahorren todos los recursos”, concluyó.

