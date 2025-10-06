Publicidad

Virginia Vallejo, examante de Pablo Escobar, reaparece y revela detalles desconocidos

La expresentadora y modelo Virginia Vallejo reveló detalles inéditos sobre su vida personal y su relación de cinco años con el capo del narcotráfico.

Virginia Vallejo y Pablo Escobar, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de oct, 2025