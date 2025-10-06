Virginia Vallejo, examante de Pablo Escobar, reaparece y revela detalles desconocidos

Virginia Vallejo, la reconocida expresentadora y exmodelo que alcanzó la fama en la televisión colombiana durante los años 80, confesó en una entrevista con el programa Los Informantes, varios aspectos de su vida, y también sobre su relación de 5 años con el narcotraficante Pablo Escobar.

Uno de los puntos que tocó Virginia Vallejo fue que no se arrepiente de haber mantenido un romance con Pablo Escobar, pese a que este es catalogado como el peor criminal que ha tenido el país, además de uno de los más sanguinarios y más crueles de la historia de Colombia.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, enfatizó en la entrevista.

Sin embargo, comentó que hoy en día tiene un sentimiento totalmente a él: “Hoy en día siento por Pablo un profundo odio”, detalló. Sumado a esto, explicó que ambos fueron amantes del otro, es decir, ninguno tomó la relación como algo serio. Además explicó que todo comenzó cuando conoció a Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles en 1982.



¿Cómo inició la relación entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar?

La expresentadora Virginia Vallejo comentó que todo arrancó en 1982, cuando fue a la Hacienda Nápoles en compañía de su novio de la época, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay. Además explicó que la seducción no fue por parte de ella, sino del Pablo Escobar, en especial después de que este le salvará la vida tras quedar atrapada en un remolino en un río.

Posteriormente, ella comentó que aceptó tener una relación a escondidas con el narcotraficante pese a que estaba casado.“Yo sabía que él estaba casado. Acordamos que la relación iba a ser completamente secreta. Siempre nos veíamos solos. Normalmente en Nápoles, en su apartamento, un apartamento penthouse que tenía un edificio pequeño", narró Vallejo.

De igual forma, Virginia Vallejo comentó que sabía de dónde venía el dinero de Escobar, pero que esto no le importaba, sino lo que realizaba con el dinero después, en especial los planes que tenía para sacar a Medellín de la pobreza.

Luego, Vallejo explicó narró que tuvo muchos ofrecimientos por parte de Escobar, pero ella no aceptó ninguno. “Me dice ‘pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras’ y le digo ‘no quiero nada, Pablo’, de bruta. Esa es una de las cosas de las que me arrepiento en la vida”.

Virginia Vallejo terminó saliendo de Colombia el 18 de julio del 2006. en un avión de la DEA, llegando a Estados Unidos como testigo protegido luego de declarar contra las mafias y sus vínculos con la política. Donde fue enfática al decir que: “Nunca volveré a Colombia jamás. No extraño nada”.

