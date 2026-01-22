Dura confesión de Lady Noriega tras procedimiento con biopolímeros: “Sufrí mucho"

La actriz, cantante y modelo Lady Noriega, reconocida por su trabajo en producciones como Pasión de Gavilanes, habló recientemente sobre los efectos que tuvo en su vida la aplicación de biopolímeros en el rostro.

En una entrevista, Noriega relató que se sometió a un procedimiento estético con un compuesto químico conocido como biopolímeros, que fue aplicado en zonas como los labios, el lazo geniano y el mentón.

La revelación de Lady Noriega tras someterse a la aplicación de biopolímeros

La actriz comentó que el procedimiento se realizó en un establecimiento que consideraba confiable, con profesionales certificados y que el producto había sido utilizado con éxito en otros casos.



Según su relato, con el paso del tiempo los resultados no cumplieron con sus expectativas y se presentaron complicaciones de salud que requirieron intervenciones adicionales. La actriz explicó que los biopolímeros no tuvieron el efecto deseado y que los problemas que surgieron incluyeron inflamación prolongada y necesidad de retirar el material.



Lady Noriega también comentó que estos problemas tuvieron impacto en su vida profesional, ya que en algunos momentos fue necesario cancelar trabajos o apartarse de proyectos. La actriz describió ese periodo como difícil y cargado de dolor físico y emocional.

Durante su testimonio, Noriega relató que hubo un momento de reflexión personal en el que recurrió a su fe. En ese contexto, comentó que se arrodilló y pidió perdón a Dios, llamando a ese instante un momento de introspección con base en su vivencia y en la forma en que ella interpretó lo ocurrido con su cuerpo.

La actriz aseguró que desde el principio notó que los cambios no coincidían con lo que ella esperaba y que, con el tiempo, enfrentó meses de inflamación y procedimientos para tratar de resolver las complicaciones.

“Desde el inicio noté que algo no estaba bien”, contó. Explicó que ha tenido que someterse a múltiples procedimientos para corregir los daños, permanecer inflamada durante meses y asumir pérdidas laborales"Lloré mucho y sufrí bastante”.

Lady Noriega también señaló que el proceso de enfrentar las consecuencias del procedimiento requirió tiempo y que contó con apoyo de su entorno personal. En su testimonio mencionó que afrontó momentos de llanto y dificultades físicas mientras buscaba soluciones a las afectaciones que presentó.

¿Qué son los biopolímeros?

Los biopolímeros son compuestos químicos que, en algunos contextos estéticos, se han utilizado con la intención de modificar la apariencia del rostro o volumen de tejidos, aunque estudios médicos y reportes sobre casos con resultados adversos han señalado riesgos asociados a su uso, incluida la aparición de inflamación, deformidades y la necesidad de intervenciones médicas para su remoción.

