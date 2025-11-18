Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno

La actriz Danna García, reconocida por su papel de Norma Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, compartió con sus seguidores un momento de verdadero terror que vivió dentro de su casa.

La famosa quedó muy afectada por la situación, tanto que el susto le quitó el sueño y la dejó en un estado de nerviosismo que tardó en pasar, contando los detalles a través de sus historias de Instagram, donde se veía aún preocupada por el incidente.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes 17 de noviembre, cuando la actriz descansaba tranquila y de repente, sintió una sensación muy extraña. Posteriormente, algo cayó sobre su cuerpo y, en un instante, se deslizó desde el techo y aterrizó justo en su pecho. Lo que la despertó con el corazón acelerado.



Danna abrió los ojos por completo y al ver de lo que se trataba, se quedó completamente paralizada por un instante.

Se trataba de un escorpión, animal que puede representar un peligro real. En ese momento, la actriz reaccionó de inmediato, con una mezcla entre miedo y rapidez para protegerse. Usó su mano para empujarlo y logró que el insecto saliera volando lejos de ella, sin darle tiempo de picarla. Según su post de instagram.

Ella contó que su reacción fue de pánico total a pesar de que estaba contando la historia muy calmada. "Ya he llorado, he gritado", dijo con cara de preocupación.

¿Por qué estaba en pánico Danna García?

Según ella, el pánico se apoderó de su noche, al punto que pensó que casi se desmayaba del shock. La sola idea de que el animal la picara la llenó de terror, pues sabía que la picadura de un escorpión, aunque no siempre es mortal, puede ser muy dolorosa y peligrosa.

El incidente se convirtió en una pesadilla que interrumpió su sueño de la forma más abrupta, después de tranquilizarse y lograr sacar al escorpión de su cuerpo, la actriz dijo que no podía volver a dormir, el miedo era muy grande.

El terror de que otro animal pudiera caer del techo la mantuvo despierta y alerta. Dijo que compartió el video con sus seguidores porque necesitaba desahogarse y expresar el miedo que sentía.

Sin embargo, la situación no terminó ahí; al levantarse de la cama, Danna García encontró al escorpión todavía con vida en el suelo de su habitación. Lo grabó para mostrar a sus fans el tamaño de dicho animal que cayó sobre ella.

No obstante, Danna García no recibió ninguna picadura, solo el pánico que sintió al caer un animal sobre su pecho en plena madrugada.

