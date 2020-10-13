La Kalle Danna García
Danna García
Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno
La actriz relató el momento de angustia que vivió en plena madrugada. Un ruido y una sensación extraña la dejaron en un estado de nervios que le impidió volver a conciliar el sueño.
Danna García celebró sus 44 primaveras mostrando su inmensa retaguardia
La actriz compartió un video que dejó poco a la imaginación de sus seguidores.
¡Buenas noticias! Michel Brown sí participará en la novela 'Pasión de Gavilanes'
Danna García fue la que confirmó la actuación del argentino.
Pasión de gavilanes: este es el elenco de la segunda temporada
Algunos actores de la primera temporada fueron tenidos en cuenta para volver a participar.
“Una diosa”: Danna García presume su silueta de espaldas con sensual bikini
La actriz que por estos días se encuentra descansando en Cancún, posó en sus redes sociales con un traje de baño negro mientras se duchaba.
En un corto traje de baño, Danna García descrestó con su hermoso cuerpazo frente al mar
La famosa actriz que interpretó a ‘Norma Elizondo’ en Pasión de gavilanes celebró su cumpleaños desde una playa paradisiaca.
La secuela que el COVID-19 dejó en Danna García y que aún no ha podido superar
La actriz reveló en la revista VEA que "se le va la memoria” y su esposo es quien la ayuda a recuperarla.
Danna García presumió a su hermana y son igualitas
Muchos quedaron impactados con el gran parecido que tienen.
"Me empezó a desvestir" Danna García fue víctima de acoso sexual en los Estados Unidos
Otro actor fue el responsable de obligarla a tener relaciones.
¡Papacito! Danna García mostró al hombre que conquistó su corazón
La actriz revivió una fotografía en la que aparece junto a su familia.