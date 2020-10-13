En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
GIOVANNY AYALA RESPONDE A JHONNY RIVERA
CONGELA A SU ESPOSA 30 AÑOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Danna García

Danna García

  • Danna García, actriz colombiana
    Danna García habla acerca de aterrador momento que vivió en su casa
    Foto: redes sociales: @yarirasolis
    Farándula

    Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno

    La actriz relató el momento de angustia que vivió en plena madrugada. Un ruido y una sensación extraña la dejaron en un estado de nervios que le impidió volver a conciliar el sueño.

  • 22204_Danna García da negativo en tercera prueba de covid19 - Foto Instagram
    ¡Danna García está feliz! Dio negativo en tercera prueba de COVID-19
    Danna García da negativo en tercera prueba de covid19 - Foto Instagram
    Farándula

    Danna García celebró sus 44 primaveras mostrando su inmensa retaguardia

    La actriz compartió un video que dejó poco a la imaginación de sus seguidores.

  • Michel Brown
    Michel Brown
    /Foto: @romerodeluquefoto
    Farándula

    ¡Buenas noticias! Michel Brown sí participará en la novela 'Pasión de Gavilanes'

    Danna García fue la que confirmó la actuación del argentino.

  • 23821_Foto: Fotos oficiales Pasión de Gavilanes
    ¡Al natural! Bellísimas lucen 'las hermanas Elizondo' y 'Rosario Montes' sin maquillaje
    Foto: Fotos oficiales Pasión de Gavilanes
    Farándula

    Pasión de gavilanes: este es el elenco de la segunda temporada

    Algunos actores de la primera temporada fueron tenidos en cuenta para volver a participar.

  • 24873_Foto: Danna García / AFP
    Vértigo, caída de cabello y resequedad, secuelas que le dejó el COVID-19 a Danna García
    Foto: Danna García / AFP
    Farándula

    “Una diosa”: Danna García presume su silueta de espaldas con sensual bikini

    La actriz que por estos días se encuentra descansando en Cancún, posó en sus redes sociales con un traje de baño negro mientras se duchaba.

  • Danna García
    En un corto traje de baño, Danna García descrestó con su hermoso cuerpazo frente al mar
    / Foto: Instagram - Danna García
    Farándula

    En un corto traje de baño, Danna García descrestó con su hermoso cuerpazo frente al mar

    La famosa actriz que interpretó a ‘Norma Elizondo’ en Pasión de gavilanes celebró su cumpleaños desde una playa paradisiaca.

  • 18106_La Kalle. Danna García / Foto: Instagram
    ¿Por qué Danna García ha dado positivo tres veces para COVID-19?
    La Kalle. Danna García / Foto: Instagram
    Farándula

    La secuela que el COVID-19 dejó en Danna García y que aún no ha podido superar

    La actriz reveló en la revista VEA que "se le va la memoria” y su esposo es quien la ayuda a recuperarla.

  • 25381_Danna García // FOTO: Instagram
    ¡Papacito! Danna García mostró al hombre que conquistó su corazón
    Danna García // FOTO: Instagram
    Farándula

    Danna García presumió a su hermana y son igualitas

    Muchos quedaron impactados con el gran parecido que tienen.

  • 25703_Danna García /7 FOTO: AFP
    "Me empezó a desvestir" Danna García fue víctima de acoso sexual en los Estados Unidos
    Danna García /7 FOTO: AFP
    Farándula

    "Me empezó a desvestir" Danna García fue víctima de acoso sexual en los Estados Unidos

    Otro actor fue el responsable de obligarla a tener relaciones.

  • 25381_Danna García // FOTO: Instagram
    ¡Papacito! Danna García mostró al hombre que conquistó su corazón
    Danna García // FOTO: Instagram
    Farándula

    ¡Papacito! Danna García mostró al hombre que conquistó su corazón

    La actriz revivió una fotografía en la que aparece junto a su familia.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad