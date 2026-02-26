No es Noruega, es Bogotá: la granizada que pareció de invierno; impactantes videos

Una fuerte granizada sorprendió a Bogotá en la tarde de este jueves 26 de febrero, generando complicaciones en varias localidades y obligando a las autoridades a activar alertas preventivas. El fenómeno se presentó sobre las 4:00 p. m. y fue acompañado por lluvias intensas que provocaron encharcamientos en diferentes corredores viales.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se intensificaron principalmente en Fontibón y Engativá, mientras que en Suba se reportaron lluvias de moderadas a fuertes.

La entidad recomendó a los ciudadanos alistar paraguas, evitar cruzar zonas con acumulación de agua y revisar sistemas de bombeo en sótanos y parqueaderos.



Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante la tarde se registraron lluvias acompañadas de descargas eléctricas en el occidente de la ciudad, especialmente en Engativá, Suba y Usaquén. También se reportaron precipitaciones en municipios cercanos como Funza y Siberia, lo que confirmó la amplitud del sistema nuboso que cubrió parte de la Sabana.

Uno de los puntos con mayor impacto fue la zona del Portal 80. A las 4:58 p. m., TransMilenio comunicó que la operación se vio afectada por el alto nivel de agua acumulada en el sector. Los servicios se prestaron únicamente desde una plataforma, lo que generó retrasos y congestión en el ingreso y salida de buses articulados. La empresa señaló que trabajaba de manera conjunta con las autoridades para normalizar la situación.

Granizada sorprende a Bogotá:

Localidades afectadas tras fuertes lluvias

Según un informe posterior del Idiger, publicado después de las 5:00 p. m., en Engativá se registró un acumulado cercano a los 58.6 milímetros de lluvia en poco más de una hora, cifra que explica la magnitud de los encharcamientos reportados. En ese mismo reporte se indicó que las localidades más afectadas fueron Engativá, Suba y Barrios Unidos.

Para las horas siguientes, los pronósticos señalaron una disminución gradual de la nubosidad, aunque con posibilidad de lloviznas en sectores como Kennedy, Fontibón, Teusaquillo y Barrios Unidos. Las autoridades mantuvieron vigilancia constante ante cualquier cambio repentino en las condiciones del clima.

La Secretaría Distrital de Movilidad también entregó un balance preliminar sobre los puntos con mayor afectación en las vías. Entre los lugares donde se reportaron encharcamientos e inundaciones se encuentran:

Avenida Boyacá con avenida El Dorado.

Carrera 104 con calle 132.

Avenida Cali con calle 139.

Carrera 50 con avenida Esperanza.

Avenida Américas con carrera 56.

En estos sectores se recomendó a los conductores reducir la velocidad y, en lo posible, tomar rutas alternas para evitar contratiempos. Agentes de tránsito apoyaron la regulación vehicular en algunos tramos para facilitar la movilidad.

#AEstaHora se registran fuertes aguaceros en varios sectores de Bogotá.

El barrio Las Ferias y el Portal 80 son algunas de las zonas afectadas en el noroccidente de la capital pic.twitter.com/YAsvj1oO5S — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 26, 2026

#BOGOTÁ. Mas videos de la fuerte granizada que se presentó la tarde de hoy 26FEB, en la localidad de Engativá, las imágenes corresponden al b/Bella Vista Occidental. A esta hora, llueve en gran parte de la ciudad. Conduzca con precaución.



TELEGRAM👉 https://t.co/3BpXy3Y374 https://t.co/WqTmORpy6z pic.twitter.com/gLjhYVKtHC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 26, 2026

