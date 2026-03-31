La oscura razón por la que habrían acabado con pareja y su bebé en Tolima; ¿brujería?

Este Domingo de Ramos 29 de marzo, en horas de la noche, en El Espinal, una joven pareja que se movilizaba en motocicleta fue interceptada por delincuentes armados y asesinada. Aunque el caso fue reportado inicialmente como un hurto violento, la investigación tomó un giro inesperado ante versiones que apuntan a posibles prácticas de esoterismo.

De acuerdo con las autoridades, hacia las 10:00 de la noche, las víctimas regresaban a su vivienda cuando fueron atacadas a disparos por varios sujetos. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar llevándose la motocicleta en la que se transportaban, mientras que la pareja falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

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Al llegar al sitio, los uniformados de la Policía encontraron que el hombre ya no presentaba signos vitales, mientras que la mujer, gravemente herida, intentaba proteger a su bebé de tan solo cuatro meses, quien también resultó lesionado en el ataque. Sin embargo, tras ser llevada a un centro asistencial, ella perdió la vida.



Por su parte, el menor de cuatro meses permanece bajo observación médica recibiendo atención por las heridas sufridas durante el tiroteo. Tanto es así que el alcalde de Espinal ofreció hasta una recompensa de 10 millones de pesos por información de los autores de este crimen.

"No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestro municipio", enfatizó el mandatario, mientras la Policía Nacional avanza en la recolección de pruebas para esclarecer si el ataque fue un ajuste de cuentas vinculado a estas redes de esoterismo criminal.



¿Caso de brujería en el ataque contra la pareja y el bebé en Tolima?

El comandante del Distrito de Policía de Espinal, teniente coronel Alejandro Poveda, reveló detalles que cuestionan la versión de un posible robo, esto tras revisar cámaras de seguridad y realizar la inspección técnica de los cuerpos, se detectó que el hombre aún conservaba varias de sus pertenencias personales.

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"Esta hipótesis de hurto se mantiene, pero están empezando a aparecer otras... posiblemente tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería o de la mal llamada brujería", señaló el comandante Poveda con relación a esta situación.

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Esta posible teoría se suma al megaoperativo en Tolima contra una estructura criminal denominada "Los Brujos". Dicha organización operaba en Ibagué,utilizando fachadas de negocios esotéricos para el lavado de activos y estafas mediante falsos servicios espirituales y trámites migratorios fraudulentos.

Por lo cual, las autoridades se encuentran recolectando información para esclarecer el ataque contra la pareja y el bebé en Tolima, situación que enlutó a toda la comunidad de El Espinal.

