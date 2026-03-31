Rescatan a cinco hermanos que se ocultaban de disidencias en selva del Caquetá

Cinco hermanos fueron rescatados en la selva del departamento de Caquetá, donde se ocultaban para protegerse de posibles reclutamientos por parte de las disidencias conocidas como ‘Calarcá’.

El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, confirmó que los uniformados de la Décima Segunda Brigada llegaron al sitio donde se encontraban los menores alrededor de las 4 de la mañana de este martes 31 de marzo de 2026. Los niños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 18 años, ya pudieron comunicarse con sus padres.

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“Los soldados caminaron toda la noche para poder llegar al sitio en donde estaban escondidos (...) El departamento es demasiado extenso y los menores se encontraban en una vereda que queda a tres horas del casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá”, explicó el gobernador.



El rescate ocurre tras la fuga de los padres, quienes habían permanecido alrededor de 11 días privados de su libertad por parte de alias La Morocha, vinculada a la disidencia de ‘Calarcá’. Según Ruiz Aguilar, los adultos fueron sometidos a “trabajo forzoso y vejámenes” durante su cautiverio.

El pasado domingo 29 de marzo, la pareja logró escapar y se resguardó en una base militar ubicada en el sector de Peñas Coloradas. Sin embargo, recibieron advertencias relacionadas con sus hijos, que permanecían en la vivienda familiar de “la vereda Nueva Ilusiones”, en zona rural del municipio.

¿Por qué los hermanos en Caquetá permanecieron escondidos durante días en la selva?

Alias La Morocha habría amenazado con que los menores serían reclutados como represalia por la fuga de sus padres.

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Por ello, los niños se trasladaron a un lugar seguro en la selva, guiados por un colaborador cercano a la familia. En imágenes compartidas por las autoridades se aprecia a los menores con sus pertenencias entre la vegetación, resguardándose del grupo armado. Tras el rescate, se espera que todo el núcleo familiar vuelva a reunirse en las próximas horas.

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El gobernador también advirtió que situaciones como esta son frecuentes en la región, aunque muchas veces no se reportan por temor.

“El reclutamiento es una de las situaciones que se presenta, aunque existe un subregistro por parte de las personas por el miedo y el temor. También, el fenómeno de la extorsión está disparado... diciendo que la Fuerza Pública hace su mayor esfuerzo, pero ellos se amparan en que se encuentran en la mesa de diálogo (...)”

“Y si nos vamos al constreñimiento hacia la población civil, la conformación de guardias campesinas, es una realidad que también vive hoy el departamento, principalmente movidas por este actor armado ilegal”, señaló.

Sobre la condición de salud de los rescatados, el gobernador aseguró que no se han reportado afectaciones, aunque recordó que permanecieron varios días expuestos a la intemperie en la selva.

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