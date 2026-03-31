Encuentran inquietante audio tras desaparición de familia en Bogotá; dato clave en celular

La desaparición de la familia Reina Carrillo en Bogotá se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades. Los cinco integrantes fueron vistos por última vez el 22 de marzo en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad.

La familia estaba conformada por dos adultos, una joven de 19 años y dos menores de edad. Desde ese momento, no se cuenta con información confirmada sobre su paradero, por lo que las autoridades activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

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El caso ha generado gran atención debido a la falta de comunicación posterior y a la necesidad de establecer una línea de tiempo clara sobre los movimientos de la familia antes de su desaparición.



Audio encontrado en celular de la familia Reina Carrillo

De acuerdo con una investigación de El Tiempo, los celulares de Alexis Reina, el padre de familia, y su hija Alexandra contienen audios y mensajes que ahora forman parte del material revisado por los investigadores.

Entre los registros conocidos se encuentra un audio en el que una joven expresa su preocupación por la situación: “Yo no sé qué hacer porque se me llevaron a la bebé y no sé dónde la tienen. Mi mamá se fue con mi papá y mi hermana, y mi mamá se quería llevar a mi hermana y a la bebé”, se escucha en el contenido divulgado por el medio. Este material está siendo evaluado como parte del análisis oficial para establecer los hechos y reconstruir lo ocurrido.

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Además de los audios, los investigadores revisan mensajes y otros registros digitales que pueden ayudar a determinar la línea de tiempo y los contactos previos a la desaparición.

Durante la investigación, también se conoció que se recibió una llamada en la que una persona solicitaba dinero a cambio de información sobre uno de los desaparecidos. Este hecho fue reportado a las autoridades, quienes continúan con la verificación y análisis de los datos.

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Hallan pista clave en familia desaparecida en Bogotá: una llamada aclararía el caso Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación, en coordinación con otros organismos de seguridad, con el objetivo de dar con el paradero de los cinco integrantes de la familia.

Hasta el momento, no se ha confirmado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido. Los audios, mensajes y registros digitales encontrados en los celulares de la familia forman parte de las evidencias que las autoridades revisan cuidadosamente.

El caso sigue en desarrollo mientras los investigadores avanzan en la recopilación de información que permita esclarecer los hechos y ubicar a la familia Reina Carrillo en Bogotá

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