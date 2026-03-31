Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ELECTROLIT FALSOS
FAMILIA DESAPARECIDA EN BOGOTÁ
FERXXO TOUR 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Surgen nuevas pistas en el caso de María Camila Díaz; transacciones millonarias y una captura

Surgen nuevas pistas en el caso de María Camila Díaz; transacciones millonarias y una captura

La joven oriunda de Medellín desapareció hace más de un año en México; una foto cerca de un hotel sería la última pista sobre su paradero.

Nuevas pistas en el caso de María Camila Díaz
Surgen nuevas pistas en el caso de María Camila Díaz; transacciones millonarias y una captura
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

María Camila Díaz, una joven de Medellín de 25 años que desapareció en México se convirtió en un caso preocupante con relación a la trata de personas que involucra a ciudadanos colombianos en territorio mexicano, en especial por la poca información que hay sobre el caso.

Se conoció que tras más de un año la investigación, después de perder el contacto con la joven a finales de 2024. Sin embargo, en las últimas horas este caso dió un nuevo giro, debido a la captura de alias Edgar y al descubrimiento de movimientos financieros sospechosos que involucran a su círculo cercano.

Puedes leer: Revelan causa de muerte de cajera de peaje luego de comer chocolate que le dio un conductor

La joven es una estudiante de mercadeo, quien abandonó su ciudad natal el 4 de diciembre de 2024. Inicialmente, informó a su familia que viajaría para trabajar con una agencia de marketing. Sin embargo, ante la insistencia y sospechas de su hermana Cristina, la joven terminó admitió que trabajaría en un restaurante, su ingresó a este país fue el 7 de diciembre de 2024.

Te puede interesar

  1. Mujer contrató trabajadores y luego llamó a migración
    VIDEO: Mujer contrató trabajadores y luego llamó a migración para no pagarles
    Foto: pantallazos tomados de redes sociales
    Internacional

    VIDEO: Mujer contrató trabajadores y luego llamó a migración para no pagarles

  2. Registran el momento crítico en un colegio de Argentina tras altercado con un compañero armado que dejó un fallecido y otros heridos
    Colegio Mariano Moreno en Argentina
    Foto: redes sociales
    Internacional

    VIDEO: momento del lamentable ataque en colegio que dejó un menor sin vida y 8 heridos

Sin embargo, las autoridades determinaron que la joven fue coaccionada para integrarse en una red de explotación operada por organizaciones criminales. Cuando la joven quisó salirse de esto, comenzó a ser blanco de constantes extorsiones y amenazas contra su integridad.

¿Cuáles son las pistas en el caso de María Camila Diaz?

Un punto de quiebre de la investigación fue el 26 de febrero de 2025. A las 3:38 p.m., esto sucedió cuando una cámara de seguridad captó a María Camila Díaz saliendo de su residencia para abordar un servicio de Uber con destino al Hotel Radisson, ubicado al sur de Ciudad de México.

Puedes leer: Casa Blanca comparte dos extraños videos; eliminaron uno minutos después, ¿ocultan algo?

La alerta se activó el 28 de febrero de 2025, luego de que su novio en Medellín contactara a su hermana preocupado por no haber tenido noticias de ella en 48 horas. La familia denunció obstáculos en la investigación inicial; cuando Cristina viajó a México en marzo de ese año, descubrió que las cámaras del hotel ya no tenían los videos de la fecha.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Videos inéditos de Noelia Castillo
    Difunden videos inéditos de Noelia Castillo antes de recibir eutanasia; su padre los grabó
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Difunden videos inéditos de Noelia Castillo antes de recibir eutanasia; su padre los grabó

  2. Revelan conflicto familiar de Noelia Castillo, joven de 25 años que recibirá eutanasia
    Revelan conflicto familiar de Noelia Castillo, joven de 25 años que recibirá eutanasia
    Foto: Redes sociales
    Internacional

    Revelan crudo conflicto entre Noelia Castillo y su familia, a días de recibir la eutanasia

Recientemente, se confirmó la captura de alias Edgar, este 31 de marzo de 2026 debido a que este hombre es señalado como el responsable directo de contactar a María Camila en Colombia, engañarla con falsas ofertas de empleo y entregarla a las organizaciones criminales en México. Su detención es considerada una pieza clave para dar con el paradero de la joven.

Publicidad

Paralelamente, se conoció que el novio de la joven en Medellín recibió transferencias por montos superiores a los 30 millones de pesos colombianos, enviados por ella mientras se encontraba en México. La hermana cuestionó la actitud del hombre, señalando que este se mantuvo "campante" recibiendo el dinero pese a todo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

México

Colombia

Desaparecidos