Surgen nuevas pistas en el caso de María Camila Díaz; transacciones millonarias y una captura

María Camila Díaz, una joven de Medellín de 25 años que desapareció en México se convirtió en un caso preocupante con relación a la trata de personas que involucra a ciudadanos colombianos en territorio mexicano, en especial por la poca información que hay sobre el caso.

Se conoció que tras más de un año la investigación, después de perder el contacto con la joven a finales de 2024. Sin embargo, en las últimas horas este caso dió un nuevo giro, debido a la captura de alias Edgar y al descubrimiento de movimientos financieros sospechosos que involucran a su círculo cercano.

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La joven es una estudiante de mercadeo, quien abandonó su ciudad natal el 4 de diciembre de 2024. Inicialmente, informó a su familia que viajaría para trabajar con una agencia de marketing. Sin embargo, ante la insistencia y sospechas de su hermana Cristina, la joven terminó admitió que trabajaría en un restaurante, su ingresó a este país fue el 7 de diciembre de 2024.



Sin embargo, las autoridades determinaron que la joven fue coaccionada para integrarse en una red de explotación operada por organizaciones criminales. Cuando la joven quisó salirse de esto, comenzó a ser blanco de constantes extorsiones y amenazas contra su integridad.



¿Cuáles son las pistas en el caso de María Camila Diaz?

Un punto de quiebre de la investigación fue el 26 de febrero de 2025. A las 3:38 p.m., esto sucedió cuando una cámara de seguridad captó a María Camila Díaz saliendo de su residencia para abordar un servicio de Uber con destino al Hotel Radisson, ubicado al sur de Ciudad de México.

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La alerta se activó el 28 de febrero de 2025, luego de que su novio en Medellín contactara a su hermana preocupado por no haber tenido noticias de ella en 48 horas. La familia denunció obstáculos en la investigación inicial; cuando Cristina viajó a México en marzo de ese año, descubrió que las cámaras del hotel ya no tenían los videos de la fecha.

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Recientemente, se confirmó la captura de alias Edgar, este 31 de marzo de 2026 debido a que este hombre es señalado como el responsable directo de contactar a María Camila en Colombia, engañarla con falsas ofertas de empleo y entregarla a las organizaciones criminales en México. Su detención es considerada una pieza clave para dar con el paradero de la joven.

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Paralelamente, se conoció que el novio de la joven en Medellín recibió transferencias por montos superiores a los 30 millones de pesos colombianos, enviados por ella mientras se encontraba en México. La hermana cuestionó la actitud del hombre, señalando que este se mantuvo "campante" recibiendo el dinero pese a todo.