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Casa Blanca comparte dos extraños videos; eliminaron uno minutos después, ¿ocultan algo?

Dos publicaciones inesperadas en redes oficiales despertaron intriga entre millones de usuarios en pocas horas; el contenido, sin una explicación clara, dio pie a todo tipo de teorías sobre su origen.

Redes de la Casa Blanca publica videos misteriosos para luego eliminar uno
Redes sociales de la Casa Blanca
Foto: montaje realizado por La Kalle, capturas de pantalla de @sentdefender y @WhiteHouse
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

Una inesperada publicación en redes sociales por parte de la Casa Blanca generó confusión y curiosidad entre millones de usuarios, luego de que se difundieran dos videos de contenido enigmático durante la noche del 25 de marzo.

Los clips, compartidos en las cuentas oficiales en plataformas como X e Instagram, llamaron la atención por su formato y por la ausencia de contexto.

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¿Cuáles son los videos que fueron publicados en la cuenta de la Casa Blanca en redes sociales?

El primero de ellos fue publicado alrededor de las 9:15 p. m. y mostraba un plano corto de unas botas negras, mientras de fondo se escuchaba la voz de una mujer preguntando: “Se lanzará pronto, ¿verdad?”.

Además, incluía un mensaje en pantalla que invitaba a activar el sonido.Sin embargo, lo que más desconcertó a los usuarios fue que este video desapareció poco tiempo después. Aproximadamente 90 minutos más tarde, fue eliminado sin que se ofreciera alguna explicación oficial sobre los motivos.

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El segundo video, publicado cerca de las 10:00 p. m., permanece en línea y presenta una escena aún más minimalista: una pantalla completamente oscura acompañada únicamente por el sonido de una notificación de mensaje de un teléfono móvil.

En un breve instante también se alcanza a percibir la imagen de una bandera de Estados Unidos, junto a algunos emojis relacionados con comunicación.Ambas publicaciones rápidamente alcanzaron millones de visualizaciones y se posicionaron como tendencia en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a formular diversas teorías sobre su significado.

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Entre las hipótesis más comentadas se encuentran la posibilidad de un mensaje oculto, una estrategia de comunicación poco convencional o incluso un posible acceso no autorizado a las cuentas oficiales.

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El exmilitar estadounidense John Jackson, crítico del Gobierno, cuestionó duramente las publicaciones y aseguró que le resultaban incomprensibles en medio del contexto actual. Señalando que:“Estamos en medio de un conflicto importante y ellos publican tonterías vagas al estilo de La guerra de los mundos. ¿Qué demonios se supone que significa esto?“. Mencionó para el NY Post.

Uno de los videos compartidos combina imágenes de estilo digital con escenas relacionadas con ataques a Irán, lo que provocó reacciones negativas en redes sociales. No es la primera vez que desde estas cuentas se difunden piezas con elementos similares, lo que ha llamado la atención de los usuarios.

Ante la falta de información oficial, también surgieron múltiples interpretaciones. Algunos consideran que podría tratarse de un mensaje dirigido a otro país, mientras que otros incluso han planteado teorías más inusuales sobre su significado.

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