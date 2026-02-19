Aparece inédito video de colombianos detenidos por ICE en Estados Unidos

Un video viralizado en redes sociales, obtenido por El Tiempo, muestra las condiciones en las que permanecen miles de colombianos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, donde se evidencia el trato que han recibido.

Además de esta pieza audiovisual, se conoció el testimonio de la representante a la Cámara por el partido Conservador, Ángela Vergara, quien denunció que su hijo Rafael se encuentra detenido en uno de estos sitios, pese haber firmado la salida voluntaria de Estados Unidos, continúa recluido en una prisión de Louisiana.

“Mi hijo es otro latino más que está sufriendo en carne propia en Estados Unidos. Está enfermo, al igual que todos los que están en la celda. Él no es delincuente. Pido la intervención del Estado”, mencionó la integrante del partido Conservador sobre su hijo en una prisión en ICE.



Por otro lado, se conoció que por medio de las “recargas” en dólares que hacen algunas familias desde Colombia, muchos jóvenes pueden acceder a tablets, en el cual se logró grabar un documento audiovisual donde los jóvenes, uno a uno, dicen sus nombres y los días que llevan “sepultados en vida”.

🔴🇨🇴🇺🇸EL TIEMPO conoció un video inédito de varios colombianos que están detenidos por ICE en Estados Unidos y fueron trasladados a una prisión ubicada en Luisiana.



En la grabación varios hombres afirman que llevan entre 60 y 90 días detenidos esperando su deportación y… pic.twitter.com/yDG15LVF49 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 18, 2026

¿Cómo son las condiciones en ICE para los colombianos?

En la grabación que consiguió el medio mencionado se puede ver el caso de Jonathan Alexis Gamboa, quien lleva 92 días esperando un vuelo de deportación. “Nos encontramos en pésimas condiciones de salud, alimentación e higiene. Hay 14 celdas, cada una con más de 100 personas”, relata.

Por otro lado, se conoció el testimonio de Rosa Torres para el mismo diario, en la que menciona que los jóvenes en ICE se encuentran en condiciones inhumanas debido a que estos reciben arroz descompuesto con gusanos por dentro. Así mismo, comentó que la comida a veces solo es pan con agua y se entregan a las 11 de la noche.

De igual forma, explicó que durante la noche les golpean las rejas y no apagan la luz para que las personas no puedan dormir. Sumado a esto, manifestó que la falta de higiene provocó un brote masivo de enfermedades respiratorias, como es el caso de la bronquitis.

Finalmente se conoció que a inicios de 2026, se reportó que cada día 25 colombianos son detenidos por ICE, convirtiendo al país como uno de los sitios que tiene más deportaciones de Estados Unidos.