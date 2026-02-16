Video muestra intento de secuestro de bebé de 18 meses en un supermercado

Un video captado por cámaras de seguridad en un supermercado de Bérgamo, Italia, muestra un intento de secuestro que involucra a una niña de 18 meses de edad. Las imágenes han generado atención en redes sociales y medios por la forma en que ocurrieron los hechos y la reacción de quienes estaban presentes.

El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado 14 de febrero en un establecimiento comercial de la ciudad lombarda. La familia, compuesta por madre, padre e hija, se disponía a salir del lugar cuando un hombre ingresó rápidamente y tomó a la niña delante de sus padres.

¿Qué pasó en el supermercado de Bérgamo?

Las cámaras registraron cómo la madre forcejeó con el hombre para recuperar a su hija mientras la familia gritaba por ayuda. El padre, que empujaba un carro de compras, dejó el vehículo para intervenir de inmediato y evitar que el hombre se llevara a la niña. Varios clientes que estaban cerca reaccionaron al incidente y se acercaron para auxiliar a la madre durante el altercado.



Poco después, guardias de seguridad del supermercado acudieron al lugar y contribuyeron a contener al hombre, impidiendo la continuación del intento. Minutos más tarde, la policía fue llamada y arrestó al sospechoso dentro del establecimiento.



Las autoridades identificaron al presunto agresor como un hombre de origen rumano, quien fue detenido y puesto a disposición de la justicia bajo cargos relacionados con intento de secuestro agravado y agresión. La investigación está en curso para esclarecer las circunstancias completas del episodio.

Tras el enfrentamiento, la niña fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Según reportes locales, la menor sufrió una fractura de fémur producto de la fuerza ejercida durante el forcejeo con el hombre, y se le proporcionó tratamiento para su lesión.

En Bérgamo, un inmigrante rumano ha intentado secuestrar a una niña de un año y medio en un supermercado cuando iba de la mano de su madre. La pequeña se ha roto el fémur en el forcejeo, pero su madre pudo salvarla con ayuda de otros clientes. pic.twitter.com/gKM5uWQary — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) February 15, 2026

Asimismo, el jefe de la Brigada Móvil y subcomisario de Bérgamo destacó la importancia de la intervención ciudadana y de los agentes de seguridad, señalando que la colaboración entre familiares, clientes y autoridades evitó que el intento de secuestro se concretara.

Las investigaciones incluyen la reconstrucción de los hechos con base en las grabaciones de video y los testimonios de los presentes. Las fuerzas judiciales buscan determinar posibles motivos y el estado mental del detenido.

El material audiovisual del incidente fue replicado en redes sociales, provocando respuestas de usuarios que expresaron sorpresa por el hecho y elogios a quienes actuaron para proteger a la menor.

