Mujer le arrebató la vida a su esposo en el día de San Valentín en medio de una discusión

Lo que comenzó como una reunión familiar terminó en un lamentable hecho, en medio de la celebración de San Valentín.

Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

Este 14 de febrero, se presentó una discusión familiar terminó con la vida de un joven de 22 años y dejó a su esposa, de 21, bajo custodia policial como la principal sospechosa del crimen, esto durante la víspera de San Valentín. Situación que ocurrió en la ciudad de Mongua, Boyacá.

Los protagonistas de este suceso son Pablo Andrés Güezguán Joya e Ibeth González, una pareja que había unido sus vidas en matrimonio hace menos de un año en la iglesia local. Al punto que ambos residían en la vereda del sector Mata de Zarza, en una zona cuya economía depende principalmente de la minería del carbón.

Puedes leer: Salen a la luz los posibles responsables del caso de Gustavo Aponte; serían peligrosos

De igual forma, las autoridades informaron que Pablo Andrés se ganaba la vida trabajando en las minas, mientras que Ibeth se dedicaba a las labores del hogar; en el cual las autoridades comentaron que ambos tenían la idea de tener un hijo. Sin embargo, todo cambió este sábado 14 de febrero.

¿Cómo Ibeth le quitó la vida a su esposo en San Valentín?

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde de este 14 de febrero. Lo que inició como una reunión familiar rutinaria escaló rápidamente en una fuerte discusión entre la pareja. En medio de gritos y lamentos, la situación se tornó incontrolable.

Puedes leer: Descubren detalles clave en caso de empresario que perdió la vida frente a gimnasio en Bogotá

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el joven recibió una herida profunda en el pecho, presuntamente a la altura del corazón, propinada con un arma blanca. Mientras algunos familiares intentaban prestarle los primeros auxilios y llamaban a las ambulancias, otros detuvieron a la mujer hasta que los uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Pablo Andrés Güezguán llegó sin vida al centro de salud mientras era trasladado en ambulancia. Por su parte, Ibeth González fue capturada en el sitio y trasladada inicialmente al comando local, para luego ser remitida a Sogamoso, donde deberá enfrentar el proceso judicial por este caso.

La noticia ha generado una profunda consternación en Mongua, un municipio caracterizado por su tranquilidad y paisajes. Los habitantes han reaccionado con una mezcla de tristeza y asombro ante la pérdida de un joven trabajador y las circunstancias que rodean su fallecimiento, en la época de San Valentín.

Mira también: Revelan video del ataque contra Gustavo Aponte; lo estaban esperando

