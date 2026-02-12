Video muestra cómo un hombre armado dispara en pleno gimnasio; clave en el caso

Un ataque ocurrido dentro de un reconocido gimnasio en Cartago, Costa Rica, quedó registrado por cámaras de seguridad y ya circula ampliamente en redes sociales. El hecho se presentó cuando un hombre ingresó al establecimiento y, en cuestión de segundos, abrió fuego contra otro usuario que se encontraba ejercitándose. La víctima fue identificada como Jefry Araya, de 34 años, conocido con el alias de ‘el Saya’.

Las imágenes muestran que el atacante llegó al lugar por la zona del parqueadero, avanzó hacia la recepción y, sin intercambiar palabras, sacó un arma de fuego. Luego caminó directamente hasta donde estaba Araya, quien utilizaba una de las máquinas de entrenamiento, y le disparó en repetidas ocasiones.

Todo ocurrió ante la mirada de varias personas que estaban dentro del gimnasio en ese momento.



El video deja ver que el agresor vestía completamente de negro y llevaba el rostro cubierto con un casco de motocicleta, lo que dificultó su identificación. Tras ejecutar el ataque, salió corriendo del establecimiento y se subió a una moto donde lo esperaba otra persona. Ambos huyeron rápidamente del sitio sin que se conociera, hasta ahora, su identidad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, Jefry Araya había salido recientemente de prisión y tenía antecedentes judiciales. Esa información es parte del contexto que ahora analizan las autoridades costarricenses, que tratan de establecer qué motivó el ataque y cómo el responsable logró ubicar con precisión a su objetivo dentro de un lugar concurrido.

Video del momento exacto de caso en gimnasio

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el gimnasio es amplio y, según testigos, había más de 15 personas entrenando en ese momento. Aun así, el agresor se dirigió directamente al punto donde estaba Araya, lo que ha generado preguntas sobre si alguien le habría informado previamente su ubicación.

Las imágenes también han provocado debate en redes sociales sobre los protocolos de seguridad del establecimiento. Usuarios cuestionan que una persona armada haya podido entrar sin ningún tipo de control o verificación previa, y sin que nadie notara su comportamiento sospechoso antes del ataque. Esto ha llevado a que varios clientes de gimnasios en Costa Rica pidan mayor presencia policial y medidas más estrictas en este tipo de espacios.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron la revisión detallada de los videos de seguridad y la recolección de testimonios de quienes estaban presentes. También analizan la ruta de escape utilizada por el agresor y su acompañante en la motocicleta, con el fin de rastrear su recorrido por la ciudad.

En este artículo no compartimos las imágenes del hecho por respeto a nuestros lectores.


