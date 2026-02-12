Publicidad

Ellas eran las dos mujeres que fallecieron en accidente de la Autopista Norte; madre e hija

Las autoridades indicaron que un menor de edad conducía un vehículo de alta gama cuando ocasionó el siniestro, metros antes del peaje.

Victimas del accidente de la Autopista Norte
Ellas eran las dos mujeres que fallecieron en accidente de la Autopista Norte; madre e hija
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

La noche del pasado miércoles 11 de febrero de 2026 se presentó un accidente, registrado en la Autopista Norte a la altura de la calle 244, sentido sur-norte, el cual dejó un saldo de dos mujeres que se movilizaban en un vehículo particular, las cuales perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Se conoció por parte de las autoridades que hubo un choque múltiple aproximadamente a las 11:40 de la noche. En el cual, se vieron involucrados dos automóviles particulares, un camión y un bus intermunicipal de la empresa Copetran que cubría la ruta hacia Bucaramanga.

Puedes leer: Descubren detalles clave en caso de empresario que perdió la vida frente a gimnasio en Bogotá

De acuerdo con versiones de testigos y reportes preliminares, el accidente habría sido provocado por un joven, quien conducía un vehículo de alta gama a gran velocidad. Al parecer, el conductor intentó adelantarse al bus justo antes de llegar al peaje de Los Andes, perdiendo el control e impactando primero al vehículo de carga y luego al automóvil donde viajaban las víctimas.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente en la Autopista Norte?

Las autoridades de tránsito confirmaron la identidad de las dos mujeres fallecidas La primera se trata de Edna Rodríguez, de 35 años, quien conducía el vehículo afectado y perdió la vida en el lugar de los hechos, debido al impacto y las heridas que este le provocó.

Puedes leer: El frío relato del hombre que acabó con el hijito de su pareja porque era “un obstáculo”

Su acompañante fue identificada como Rosario Rodríguez, de 72 años, madre de la conductora. Aunque fue rescatada con vida por los organismos de emergencia y trasladada de urgencia a la Clínica La Sabana. Sin embargo, perdió la vida a las 3:40 de la madrugada del jueves debido a la gravedad de sus heridas.

Por otro lado, se conoció que la Secretaría de Movilidad y el cuerpo oficial de Bomberos atendieron la emergencia durante las horas de la noche, lo que obligó al cierre total de la vía durante varias horas para las labores de levantamiento y recolección de pruebas. El vehículo del presunto responsable terminó volcado en una zanja del separador central.

¿Qué hipótesis hay del accidente de la Autopista Norte?

Ante esto, las autoridades adelantan una investigación para determinar la responsabilidad penal del joven conductor. Entre los factores analizados se encuentran, las pruebas de un posible exceso de velocidad, esto debido a los testimonios entregados y los videos de la cámaras de seguridad.

De igual forma, se encuentran investigando si el accidente en la Autopista Norte fue provocado por un posible estado de embriaguez, en el cual se están recolectando pruebas biológicas para establecer si el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del choque.

