Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos

El siniestro ocurrió a altas horas de la noche, en inmediaciones del municipio de Cajamarca, y una cámara de seguridad captó lo sucedido.

Accidente del Alto de La Línea
Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

La movilidad en una de las carreteras más importantes del país, la cual fue afectada tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector del Alto de la Línea durante la noche del lunes 9 de febrero de 2026, en el cual un tractocamión presuntamente sin frenos, dejó como saldo una persona fallecida y el cierre total de la vía que conecta a los municipios de Calarcá.

Por lo cual, se conoció que por información de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, la emergencia se registró aproximadamente a las 8:50 p. m. en el kilómetro 36+000, específicamente en el sector conocido como Itaic.

Puedes leer: Mujer es herida con arma traumática en robo en el norte de Bogotá; había sacado millones

Se conoció que algunas cámaras de seguridad de la zona capturaron el momento exacto en el que un tractocamión, que aparentemente perdió el control por fallas mecánicas, arrolló a otros cuatro vehículos.

Entre las imágenes se puede observar como los autos involucrados en la colisión múltiple se encuentran otro tractocamión tipo cisterna, un camión tipo turbo y dos motocicletas. Por lo cual, se pudo observar que la carretera terminó cerrada.

¿Quién fue la víctimas del accidente de la Línea?

Inicialmente los reportes afirmaban que no había ninguna víctima, se conoció por Noticias Caracol confirmó el fallecimiento de un hombre identificado como Leonardo Figueredo, quien resultó gravemente herido tras el choque y, a pesar de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en el municipio de Cajamarca, lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Puedes leer: Gustavo Petro se sumó a la tendencia de caricaturas con ChatGPT; dejó ver el resultado

El accidente provocó el cierre total del corredor vial entre Calarcá y Cajamarca, generando fuertes congestiones en ambos sentidos. Invías y las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas que llevaron al tractocamión a perder el control.

Ante estos hechos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció a través de sus redes sociales lamentando lo ocurrido. La funcionaria hizo un llamado urgente a los transportadores y conductores particulares: "Hacemos un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades".

Tanto es así que las autoridades volvieron a realizar un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, en especial en condiciones climáticas adversas o en decensos prolongados. Se conoció que en la mañana de martes 10 de febrero, las autoridades confirmaron la reapertura del paso del corredor de La Línea.

Mira también: Almacenes Tierra Santa: de tiendas populares a investigaciones judiciales

