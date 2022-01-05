La Kalle La Línea
La Línea
Vía La Línea / Túnel de La Línea / Vías de Colombia
Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos
El siniestro ocurrió a altas horas de la noche, en inmediaciones del municipio de Cajamarca, y una cámara de seguridad captó lo sucedido.
Video del momento exacto en el que camión cisterna explota tras violento choque en vía al Llano
Aunque el conductor del vehículo pesado fue rescatado con vida del trágico accidente, tiene quemaduras en más del 80% de su cuerpo. La vía al Llano se encuentra cerrada.
Formulan cargos a centro que expidió revisión tecnomecánica de camión accidentado en La Línea
En el accidente, ocurrido a la altura del túnel Los Venados, perdieron la vida ocho personas y 36 más resultaron heridas.
VIDEO: Conductor abandonó un perro en túnel de La Línea; el animalito no logró alcanzarlo
El cruel hecho fue captado en video por un conductor que iba detrás.
VIDEO: Momento exacto en que pasa a toda velocidad tractomula que ocasionó tragedia en La Línea
La cámara también captó la angustia de un trabajador que observo el antes, durante y después del accidente.
VIDEO: angustiante relato del conductor que causó accidente de La Línea
El tractocamión perdió los frenos y embistió varios vehículos; 8 personas murieron y hay 30 heridos.
Impactantes imágenes de accidente en vía La Línea que deja varios muertos
Las autoridades investigan una posible falla técnica entre las hipótesis del siniestro.
Accidente en vía La Línea: hipótesis sobre siniestro que deja varios muertos y heridos
Un tractocamión terminó colisionando quince vehículos más.