SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
CANCIONES PARA SAN VALENTÍN
MÚSICA INÉDITA DE YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

La Kalle  / La Línea

La Línea

Vía La Línea / Túnel de La Línea / Vías de Colombia

  • Accidente del Alto de La Línea
    Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Nación

    Aparece video clave del accidente en La Línea; dejó una persona fallecida y varios heridos

    El siniestro ocurrió a altas horas de la noche, en inmediaciones del municipio de Cajamarca, y una cámara de seguridad captó lo sucedido.

  • Camión cisterna explota en vía al Llano
    Camión cisterna explota en vía al Llano
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Video del momento exacto en el que camión cisterna explota tras violento choque en vía al Llano

    Aunque el conductor del vehículo pesado fue rescatado con vida del trágico accidente, tiene quemaduras en más del 80% de su cuerpo. La vía al Llano se encuentra cerrada.

  • Accidente en vía La Línea
    Accidente en vía La Línea
    / Foto: Facebook Reporteros de La Línea
    Noticias

    Formulan cargos a centro que expidió revisión tecnomecánica de camión accidentado en La Línea

    En el accidente, ocurrido a la altura del túnel Los Venados, perdieron la vida ocho personas y 36 más resultaron heridas.

  • Perrito abandonado en túnel de La Línea
    Perrito abandonado en túnel de La Línea
    /Foto: captura video
    Virales

    VIDEO: Conductor abandonó un perro en túnel de La Línea; el animalito no logró alcanzarlo

    El cruel hecho fue captado en video por un conductor que iba detrás.

  • Momento exacto en que pasa a toda velocidad tractomula que ocasionó tragedia en La Línea
    Momento exacto en que pasa a toda velocidad tractomula que ocasionó tragedia en La Línea
    /Foto: captura Noticias Caracol
    Noticias

    VIDEO: Momento exacto en que pasa a toda velocidad tractomula que ocasionó tragedia en La Línea

    La cámara también captó la angustia de un trabajador que observo el antes, durante y después del accidente.

  • Accidente en vía La Línea
    Accidente en vía La Línea
    / Foto: Facebook Reporteros de La Línea
    Noticias

    VIDEO: angustiante relato del conductor que causó accidente de La Línea

    El tractocamión perdió los frenos y embistió varios vehículos; 8 personas murieron y hay 30 heridos.

  • Accidente en vía La Línea
    Accidente en vía La Línea
    / Foto: Facebook Reporteros de La Línea
    Noticias

    Impactantes imágenes de accidente en vía La Línea que deja varios muertos

    Las autoridades investigan una posible falla técnica entre las hipótesis del siniestro.

  • La Línea.jpg
    Accidente en vía La Línea
    / Foto: Twitter @HoyNarino
    Noticias

    Accidente en vía La Línea: hipótesis sobre siniestro que deja varios muertos y heridos

    Un tractocamión terminó colisionando quince vehículos más.

