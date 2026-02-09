Así luce ahora Nerú, el coreógrafo de la Presidencia que fue visto en calles de Cartagena

El coreógrafo y entrenador deportivo Nerú Martínez su nombre vuelve aparecer a la palestra pública. Sin embargo, en esta ocasión no por una nueva noticia relacionada con el gobierno nacional, sino por la extraña apariencia que se le vió en los últimos días durante un viaje suyo a Cartagena.

Por medio de un video compartido por el medio de comunicación La Campana Oficial, mostró al entrenador deportivo compartiendo en la calle de Cartagena, esto mientras parece estar comprando dulces en una tienda local, mientras tiene la camiseta abierta y tanto el pelo como la barba desarreglados.

Durante la pieza audiovisual se puede escuchar como éste promociona a la tienda, mientras intenta abrir el dulce y al final parece preguntar si la persona está grabando. Situación que despertó muchos comentarios en redes sociales, en los cuales algunos escribieron sobre que este no puede ser, otros defienden aparición con este estilo.



“Perdió el contrato con Alcocer”, “La gente que lo critica debe saber que Nerú entrenada, tiene trabajo y puede disfrutar”, “Lo veo bien”, entre otros comentarios que aparecieron en la publicación del video. Pese a esto, Nerú no salió a confirmar o desmentir esta publicación.

¿Cuál fue el contrato que firmó Nerú con el Gobierno?

Recientemente se conoció que el entrenador deportivo, Nerú Martínez renovó su contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia, por una cifra cercana a los 64 millones de pesos esto con el fin de que realice sesiones de acondicionamiento físico en la Casa de Nariño.

Información del Secop muestra que este contrato comenzó a ejecutarse el pasado 29 de enero y tiene vigencia hasta el próximo 27 de diciembre. “Incluidos todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar, de acuerdo con las obligaciones a desarrollar”.

Así mismo, se conoció que el artista firmó este contrato con la finalidad de prestar sus servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano, en miras de apoyar la salud mental y física en la Casa de Nariño.

Nerú logró recibir alrededor de 240 millones de pesos del Dapre, desde el primer contrato que firmó en septiembre de 2022, cuando el mandato de Gustavo Petro llevaba apenas un mes en la Presidencia.

