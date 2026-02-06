Reconocida agente de tránsito da detalles de supuesta brujería que le encontraron

La agente de tránsito más bella de Colombia o también conoce a Daniela Gaviria, una joven de 28 años que se hizo viral en Pereira debido a su físico, tomó un giro que mezcla la tragedia médica con lo paranormal, esto según una entrevista que realizó la creadora de contenido en el podcast de Más Allá del Silencio.

Durante su intervención ella comentó que poco antes del diagnóstico, comenzó a notar cambios drásticos: su piel se tornó "acartonada" y oscura, así mismo, explicó que perdió gran parte de su memoria y sufría dolores intensos. Por lo cual, tomó la decisión de buscar ayuda espiritual.

Al punto que fue un angeólogo quien le sugirió que su padecimiento no era natural, calificándolo como una "enfermedad postiza" o magia negra. Posteriormente, un sacerdote en un pueblo de Alcázar reforzó esta teoría; tras poner su cédula boca abajo, le aseguró que alguien quería verla sin vida.



Sin embargo, pese a esto Daniela Gaviria vincula estas energías negativas a su antiguo lugar de trabajo en el Instituto de Movilidad, afirmando que sus amuletos de coral y joyas se rompían o caían sin explicación alguna y llegó a pensar que la responsable era una excompañera de trabajo motivada por los celos.

¿Qué dijo Daniela Gaviria sobre los videos de sus fotos en el cementerio?

Por otro lado, la entrevista también abarcó la aparición de un video viral en el que un supuesto brujo afirmaba haber encontrado un "entierro" en un cementerio de Pereira, en el cual se ven fotos de Daniela y un muñeco parecido a ella, con el fin de apoyar la idea de que se trataba de brujería.

Sin embargo, ante esto la creadora de contenido respondió con contundencia, calificando el video como un "montaje y oportunismo". Al punto que ella misma se encargó de desmentir las pruebas contra esto.

Afirmó que las fotos usadas en el supuesto ritual habían sido publicadas en sus redes sociales en agosto del 2023, sin embargo, ella comentó que ya llevaba más de tres años diagnosticada. Por otro lado, aseguró que al contactar al ‘brujo’ este le pidió dinero para poder ver la información que tenía.

Fotos y muñeco de Daniela Gaviria Foto: imagen tomada de redes sociales

Finalmente explicó que la brujería pudo ser un factor en su deterioro, Daniela decidió no enfocarse en el mal. Y tras someterse a un complejo trasplante de médula ósea en la clínica Valle de Lili en Cali, se encuentra enfocada en su recuperación y espera salir adelante por sus dos hijos.