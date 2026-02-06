Darío Gómez cumpliría 75 años: el legado eterno del Rey del Despecho

Este 6 de febrero, Colombia recuerda el nacimiento de Darío de Jesús Gómez Zapata, mejor conocido como Darío Gómez, uno de los cantantes más influyentes de la música popular colombiana, quien cumpliría 75 años si estuviera vivo.

Nacido en 1951 en Los Cedros, San Jerónimo (Antioquia), Gómez creció en una familia campesina y enfrentó dificultades económicas desde muy joven.

Fue durante su adolescencia que la música llegó a su vida como refugio y forma de expresión, influenciado por la música popular y ranchera, y tocando guitarra tras recibir un tiple de su abuelo.



Su carrera no fue fácil al principio: debió tocar puertas y enfrentar rechazo en disqueras y emisoras que no veían futuro para su estilo.

Sin embargo, su perseverancia dio frutos finales de los años 70, cuando firmó con el sello Codiscos, que además de recibirlo como cantante lo nombró director artístico. Allí comenzó a sonar en bares, fiestas y cantinas, consolidando su voz en un género que aún estaba encontrando su identidad.

Gómez se ganó el título de 'El Rey del Despecho' no por una imagen de marketing, sino por la autenticidad y profundidad con las que conectó con el público.

Sus letras, cargadas de sentimientos y vivencias, dieron forma a clásicos como 'Nadie es eterno', 'Entre comillas', 'La tirana', Daniela”, 'Mi renuncia' y 'Corazón resentido', canciones que se convirtieron en himnos del despecho y del amor imposible en Colombia y más allá.

A lo largo de su carrera, Darío Gómez grabó más de 700 canciones y decenas de álbumes, consolidándose como uno de los artistas más representativos del género.

Además, su impacto trascendió fronteras: fue uno de los primeros intérpretes de música popular colombiana en presentarse fuera del país, con conciertos en Estados Unidos, Las Bahamas, Panamá, Aruba, Curazao e incluso París.

Además de su faceta como intérprete, el artista dejó huella en la industria a través de su labor como compositor y empresario musical. Fundó Discos Dago, su propio sello discográfico, desde donde apoyó a talentos emergentes y mantuvo un mayor control sobre su obra artística.

La vida de Darío Gómez estuvo marcada también por tragedias personales que influyeron en su música.

Una de las historias más conocidas es la canción 'Daniela', inspirada en su nieta y relacionada con hechos dolorosos de su propia familia, que ayudaron a moldear la sensibilidad de sus letras y la conexión con sus seguidores.

El cantante falleció el 26 de julio de 2022 a los 71 años, debido a un paro cardiorrespiratorio tras enfrentar un problema cardíaco. La noticia conmovió al país entero: fanáticos, colegas y figuras públicas expresaron su tristeza, y las emisoras reproducieron sus canciones durante días como homenaje.

Aunque ya no esté físicamente, su legado musical sigue vivo. Sus canciones continúan siendo escuchadas en emisoras tradicionales, plataformas digitales y en eventos sociales, donde temas como 'Nadie es eterno' se han transformado en símbolos emotivos que acompañan momentos de la vida cotidiana.

Hoy, en lo que habría sido su 75° cumpleaños, Colombia celebra la memoria de Darío Gómez no solo como un ícono de la música popular sino también como una voz que narró con honestidad el dolor, la esperanza y las contradicciones del corazón.

