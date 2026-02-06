Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
DARÍO GÓMEZ CUMPLIRÍA 75 AÑOS
CANCIÓN INÉDITA DE YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Darío Gómez cumpliría 75 años: el legado eterno del Rey del Despecho

Darío Gómez cumpliría 75 años: el legado eterno del Rey del Despecho

Años después de su fallecimiento, las canciones del llamado Rey del Despecho siguen sonando en emisoras, plataformas digitales y celebraciones populares en todo el país.

Darío Gómez es recordado en la fecha de su nacimiento
Darío Gómez
Foto: Facebook de Darío Gómez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Este 6 de febrero, Colombia recuerda el nacimiento de Darío de Jesús Gómez Zapata, mejor conocido como Darío Gómez, uno de los cantantes más influyentes de la música popular colombiana, quien cumpliría 75 años si estuviera vivo.

Nacido en 1951 en Los Cedros, San Jerónimo (Antioquia), Gómez creció en una familia campesina y enfrentó dificultades económicas desde muy joven.

Puedes leer: La frase que no habías notado en reconocida canción de Alzate con Darío Gómez

Fue durante su adolescencia que la música llegó a su vida como refugio y forma de expresión, influenciado por la música popular y ranchera, y tocando guitarra tras recibir un tiple de su abuelo.

Su carrera no fue fácil al principio: debió tocar puertas y enfrentar rechazo en disqueras y emisoras que no veían futuro para su estilo.

Te puede interesar

  1. El detalle que tuvo Yeison Jiménez con Georgy Parra
    Yeison Jiménez y Georgy Parra
    Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de AFP y La Kalle
    Farándula

    El curioso regalo que le dejó Yeison Jiménez a Georgy Parra; ¿se despidió?

  2. Gerogy Parra, productor musical de Yeison Jiménez
    Gerogy Parra, productor musical de Yeison Jiménez
    / FOTO: La Kalle
    Música

    PRIMICIA: Yeison Jiménez dejó grabadas más de 50 canciones; hay colaboraciones

Sin embargo, su perseverancia dio frutos finales de los años 70, cuando firmó con el sello Codiscos, que además de recibirlo como cantante lo nombró director artístico. Allí comenzó a sonar en bares, fiestas y cantinas, consolidando su voz en un género que aún estaba encontrando su identidad.

Gómez se ganó el título de 'El Rey del Despecho' no por una imagen de marketing, sino por la autenticidad y profundidad con las que conectó con el público.

Sus letras, cargadas de sentimientos y vivencias, dieron forma a clásicos como 'Nadie es eterno', 'Entre comillas', 'La tirana', Daniela”, 'Mi renuncia' y 'Corazón resentido', canciones que se convirtieron en himnos del despecho y del amor imposible en Colombia y más allá.

Publicidad

A lo largo de su carrera, Darío Gómez grabó más de 700 canciones y decenas de álbumes, consolidándose como uno de los artistas más representativos del género.

Te puede interesar

  1. Georgy Parra da a conocer la cita que no pudo cumplir Yeison Jiménez
    Georgy Parra revela la cita especial que tenía Yeison Jiménez: "La sala quedó vacía"
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
    Farándula

    Georgy Parra revela la cita especial que tenía Yeison Jiménez: "La sala quedó vacía"

  2. La canción de Yeison Jiménez que casi no ve la luz tras un fallo técnico de Georgy Parra
    Yeison Jiménez y Georgy Parra
    Foto: La Kalle y AFP
    Farándula

    Georgy Parra le dañó una canción a Yeison Jiménez: "Me equivoqué"

Además, su impacto trascendió fronteras: fue uno de los primeros intérpretes de música popular colombiana en presentarse fuera del país, con conciertos en Estados Unidos, Las Bahamas, Panamá, Aruba, Curazao e incluso París.

Publicidad

Además de su faceta como intérprete, el artista dejó huella en la industria a través de su labor como compositor y empresario musical. Fundó Discos Dago, su propio sello discográfico, desde donde apoyó a talentos emergentes y mantuvo un mayor control sobre su obra artística.

La vida de Darío Gómez estuvo marcada también por tragedias personales que influyeron en su música.

Una de las historias más conocidas es la canción 'Daniela', inspirada en su nieta y relacionada con hechos dolorosos de su propia familia, que ayudaron a moldear la sensibilidad de sus letras y la conexión con sus seguidores.

El cantante falleció el 26 de julio de 2022 a los 71 años, debido a un paro cardiorrespiratorio tras enfrentar un problema cardíaco. La noticia conmovió al país entero: fanáticos, colegas y figuras públicas expresaron su tristeza, y las emisoras reproducieron sus canciones durante días como homenaje.

Puedes leer: Hermano de Darío Gómez revela que se le apareció; le dejó impactante mensaje

Aunque ya no esté físicamente, su legado musical sigue vivo. Sus canciones continúan siendo escuchadas en emisoras tradicionales, plataformas digitales y en eventos sociales, donde temas como 'Nadie es eterno' se han transformado en símbolos emotivos que acompañan momentos de la vida cotidiana.

Publicidad

Hoy, en lo que habría sido su 75° cumpleaños, Colombia celebra la memoria de Darío Gómez no solo como un ícono de la música popular sino también como una voz que narró con honestidad el dolor, la esperanza y las contradicciones del corazón.

Mira también: Exguitarrista de Darío Gómez, Pistolita, se quiebra al revelar lo que más extrañaba del artista

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Darío Gómez

Cantantes de musica popular

Muertes de famosos

Famosos colombianos

Colombia