Así quedó el tarjetón de las consultas interpartidistas del 8 de marzo: candidatos

Ya está listo el tarjetón electoral que se usará en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo de 2026, jornada que se realizará el mismo día de las elecciones al Congreso.

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó oficialmente la tarjeta en la que los ciudadanos podrán escoger entre tres consultas para definir candidatos presidenciales de cara a las elecciones de mayo.

Puedes leer: ¿Cómo saber si eres jurado de votación en 2026? Link para consultar si te corresponde



El tarjetón tendrá una sola hoja y estará dividido en tres bloques claramente diferenciados. Cada bloque corresponde a una consulta distinta y fue ubicado según un sorteo realizado por la Registraduría, en presencia de partidos políticos, organismos de control y veedurías.

En la parte superior del tarjetón aparecerá la llamada Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación. En el centro estará la Gran Consulta por Colombia y, en la parte inferior, la consulta denominada Frente por la Vida.

Así quedó distribuido el tarjetón

1. Consulta de las Soluciones

Este primer bloque estará ubicado en la parte superior del tarjetón y contará con dos aspirantes:



Claudia López (Imparables)

Leonardo Huerta (Colombia, una Nueva Historia)

Este espacio abrirá la tarjeta y será el primero que vean los votantes al momento de recibir el tarjetón.



2. Gran Consulta por Colombia

En la parte central se ubicará el bloque con mayor número de candidatos. Allí aparecen nueve aspirantes presidenciales:



Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)

David Luna (Sí hay un camino)

Vicky Dávila (Movimiento Valientes)

Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo)

Paloma Valencia (Centro Democrático)

Juan Carlos Pinzón (Verde Oxígeno)

Aníbal Gaviria (La Fuerza de las Regiones)

Enrique Peñalosa (Verde Oxígeno)

Juan Daniel Oviedo (Firme con Oviedo)

Este grupo ocupa el centro del tarjetón y concentra la mayor cantidad de opciones para los votantes.

Publicidad

Puedes leer: Estafan con falsos mensajes de jurados de votación: así funciona la trampa



3. Consulta Frente por la Vida

En la parte inferior del tarjetón se ubicará la tercera consulta, integrada por cinco candidatos:



Héctor “Tiko” Pineda (La Fuerza)

Edison Torres (Partido del Trabajo de Colombia)

Roy Barreras (La Fuerza de la Paz)

Martha Bernal (La Fuerza)

Daniel Quintero (AICO)

La conformación de este bloque se definió a última hora, luego de que Camilo Romero anunciara su retiro. Esta decisión se dio tras la determinación del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción del senador Iván Cepeda.

Romero expresó desacuerdo con esa decisión y señaló que afecta el derecho a la participación política. Cepeda, por su parte, irá directamente a la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo de 2026.

Así quedó el tarjetón para las consultas interpartidistas

Publicidad

Paso a paso: cómo leer el tarjetón

El votante recibirá una sola tarjeta electoral. En la parte superior encontrará la Consulta de las Soluciones. En el centro verá la Gran Consulta por Colombia. En la parte inferior estará el Frente por la Vida. Cada bloque tiene su propio grupo de candidatos. El ciudadano debe elegir solo una consulta y marcar a uno de los aspirantes de ese bloque.

La Registraduría explicó que el diseño busca facilitar la lectura y evitar confusiones al momento de votar. Cada sección estará claramente separada y contará con los logos y nombres de los movimientos políticos que respaldan a cada aspirante.

Con la presentación oficial del tarjetón, se inicia la etapa final de preparación para la jornada del 8 de marzo. Ese día, los colombianos definirán quiénes serán los candidatos presidenciales que avanzarán a la contienda electoral de mayo, en un proceso que marcará el primer pulso político nacional de 2026

