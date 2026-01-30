La millonada que podrías terminar pagando si no asistes como jurado de votación

En Colombia, ser jurado de votación es una responsabilidad ciudadana obligatoria y no una decisión voluntaria. Así lo establece el Código Electoral, que señala que quienes sean designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil deben cumplir esta función durante las jornadas electorales.

Sin embargo, cada elección reabre la misma pregunta: ¿qué ocurre si una persona seleccionada no se presenta?

Puedes leer: Estafan con falsos mensajes de jurados de votación: así funciona la trampa



De acuerdo con la normativa vigente, el cargo de jurado es de forzosa aceptación.



Esto quiere decir que basta con que el nombre del ciudadano aparezca en las listas oficiales publicadas por la Registraduría para que exista la obligación de asistir, incluso si no recibió una notificación directa. La responsabilidad recae en el ciudadano de consultar con anticipación si fue designado.

El incumplimiento de esta obligación puede traer consecuencias legales y económicas. Las autoridades electorales han sido claras en que no presentarse sin una causa justificada puede derivar en sanciones que no son menores.

Entre las principales consecuencias se encuentra la multa económica, que puede alcanzar hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para este año 2026, esta sanción podría superar los 17 millones de pesos.

Además de la multa, existen otras implicaciones, especialmente para quienes trabajan en el sector público.

Publicidad

En esos casos, la inasistencia injustificada puede dar lugar a procesos disciplinarios, que van desde llamados de atención hasta sanciones más severas, como suspensiones o incluso la destitución del cargo, según corresponda.



¿En qué casos podrías estar excento de ser jurado de votación en Colombia?

No obstante, la ley sí contempla situaciones en las que el ciudadano puede excusarse válidamente. Estas razones deben ser demostrables y presentadas ante la autoridad electoral dentro de los plazos establecidos. Entre las causales aceptadas se encuentran:

Enfermedad grave del jurado o de un familiar cercano.

Fallecimiento reciente de un familiar.

No residir en el municipio donde fue asignado.

Tener la cédula inscrita y votar en un municipio distinto al de la designación.

Desde la Registraduría Nacional, se ha insistido en la importancia de la labor que cumplen los jurados durante las elecciones.

Publicidad

Puedes leer: ¿Cómo saber si eres jurado de votación en 2026? Link para consultar si te corresponde

Son ellos quienes se encargan de instalar las mesas, verificar la identidad de los votantes, entregar los tarjetones y realizar el conteo inicial de los votos, funciones clave para garantizar la transparencia del proceso democrático.

Por esta razón, las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar con tiempo si fueron designados jurados y no dejar la consulta para último momento. La información suele publicarse con antelación en los canales oficiales.

Mira también: Multa por no asistir como jurado de votación en Colombia: cuánto tendría que pagar